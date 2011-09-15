اشغال لانه جاسوسی اسرائیل ریشه در اندیشه ناب اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی طلاب غیرایرانی گفت: جامعه‌المصطفی وظیفه دارد که در مسائل کلان سیاسی وارد شود، هرچند ضرورتی ندارد که به کارهای سیاسی جزیی بپردازد.



وی افزود: بیداری کنونی جهان، چندین دهه پیشینه دارد. پس از بعثت پیامبر اعظم(ص)، مسلمانان پیشگام دانش و دانش‌پروری بودند.



عضو جامعه مدرسین حوزه بیان کرد: تمدن اسلامی، گرچه از تمدن‌های گذشته استفاده کرد، ولی بر تمدن بشری افزود و این نکته‌‌‌ای انکارناپذیر است.



وی اظهارداشت: بزرگان و مراکز اسلامی در چندین قرن توانستند که معارف بکر و تازه‌ای به جهانیان برسانند. همان گونه که قوانین ناب اسلامی برای جهانیان ناب و تازه بود، تمدن اسلامی نیز برای آنها تازه می‌نمود، زیرا رویکرد تازه‌ای به انسان‌ها معرفی می‌کرد.



اعرافی با اشاره به اینکه براساس تمدن اسلامی، همه زوایای زندگی بشری رشد یافت و از آن الگو گرفته شد، بیان کرد: جذابیت تمدن اسلامی، منجر شد که مردم به این تمدن رو بیاورند و مسلمانان را به شکل ویژ‌ه‌ای بنگرند.



پیشینه افتخار آفرین تمدن اسلامی



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: اکنون، اگر مسلمانان به پیشینه خود رجوع کنند، سابقه‌ای سراسر افتخار و سربلندی را خواهند دید.



وی اضافه کرد: پس از قرن ششم، تفرقه بین مسلمانان و هوشیاری دشمنان اسلام سبب شد که دشمنان بر مسلمانان چیره شوند و آنها را از پیشرفت بازدارند.



حجت الاسلام اعرافی عنوان کرد: به دلیل ناپختگی‌هایی که در امت اسلامی پدید آمد، استعمار نو و جنگ‌های صلیبی بر ضد مسلمانان به وجود آمد و دشمنان سرمایه‌های ما را به غارت بردند.



وی تأکید کرد: در دو قرن گذشته، خیزش در خور توجهی در امت‌های اسلامی پدیدار شد و این نشان می‌دهد که اکنون، مسلمانان جایگاه ویژه خود را یافته‌اند.



وی بیان داشت: سرمایه‌های ناب فکری کشورهای اسلامی، جایگاه واقعی خود را در معادلات جهانی ندارد که از خودبیگانگی مسلمانان نشئت می‌گیرد.



رئیس جامعه‌المصطفی اظهارداشت: در دو قرن گذشته، جریانی اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی پدید آمد که مخالف کشورهای غربی استعمارگر بود؛ جریان سوسیالیسی و مارکسیستی با استفاده از این جریان در پی رسیدن به آرمان‌های اسلامی خود بود و ناسیولیستی و ملی‌گرایی نیز آزادی خود را از این راه جست‌وجو می‌کرد.



شکست جریانات منحرف اسلامی



اعرافی عنوان کرد: جریانات بیان‌شده به دلیل انحراف از اصول اسلامی، به سرانجامی نرسید و موجب سربلندی مسلمانان نشد البته این جریان به ریزجریاناتی تقسیم می‌شود، از جمله اسلام لیبرالی و سکولاری امریکایی که عقیده دارد باید با استعمار پیوند خورد تا به موفقیت رسید.



وی افزود: از سوی دیگر، اسلام قشری، متعصبانه و متحجرانه با جریاناتی مانند جریان وهابی‌گری و سلفی‌گری و با حضور قشری، در پی اهداف خود بود.



رئیس جامعه‌المصطفی اضافه کرد: آنچه ارزشمند است، سابقه درخشان اسلام و مسلمانان و تمدن پرافتخار آن است که موجی نو در زندگی مردم پدید آورد.



وی بیان کرد: باید بدانیم که همه این جریان‌ها در جریان فلسطین شکست خوردند، ولی تنها اسلام با گفتمان اسلامی مبعث از نگاه امام خمینی(ره) در این کشور با موفقیت قرین و با استقبال مردم روبه‌رو گشت.



وی ادامه داد: این گونه از اسلام‌خواهی، که بر پایه اسلام ناب بنا نهاده شده است، فاصله زیادی با جریان‌های مزبور دارد.



حجت الاسلام اعرافی اظهار کرد: این نوع از اسلام‌خواهی، خود را مدیون هیچ فرقه و دسته‌ای نمی‌داند و مردم‌سالاری دینی را سرلوحه کار خود قرار داده است.



وی یادآور شد: موج انقلاب اسلامی ایران، از مردم آغاز شد و با میدان‌داری مردم به پیروزی انجامید؛ که رویکردی عقلانی، حکیمانه و قانونمدار و نگاه جامع متوازن به همه نیازهای بشر، از ویژگی‌های این حرکت اسلامی به شمار می‌رود.



رئیس جامعه‌المصطفی افزود: مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) نیز به دفعات بر این نکات تأکید ورزیده‌ و بیان داشته‌اند که حوزه باید به همه جنبه‌های زندگی بشری توجه کند و برای آنها برنامه داشته باشد.



وی افزود: نگاه فراملیتی، از دیگر موضوعاتی است که انقلاب ایران در برابر انقلابی مانند فلسطین به اثبات رساند.



اعرافی بیان کرد: مقاومت در برابر هر تهاجم، اعتماد به نسل جوان و هویت‌بخشی اسلامی به جوانان و بانوان اسلامی، گفتمان اسلامی است.



وی تصریح کرد: المصطفی این نوع از گفتمان اسلامی را هدف خود می‌داند و می‌کوشد آن را در عرصه بین‌المللی معرفی کند.



عضو جامعه مدرسین ادامه داد: موج بیداری کنونی اسلامی، معادلات جهانی را درهم پیچید و نشان داد که برخلاف گفتمان‌های انحرافی دیگر موفق عمل کرده و توانسته است که اعتماد مردم را به دست آورد.



رئیس جامعه‌المصطفی بیان کرد: این موج، ریشه در اسلام حقیقی دارد؛ اشغال سفارت اسراییل در مصر و دیگر اقدامات ملت‌های بیدار اسلامی، از اندیشه‌های ناب اسلامی نشئت گرفته است.



غرب به دنبال مصادره بیداری اسلامی است



وی افزود: اکنون، بسیاری از کشورهای استعمارگر جهان در پی مصادره انقلاب‌های مردم و موج بیداری آنها هستند و همه طلاب المصطفی وظیفه دارند از این دست‌آورد اسلامی محافظت کنند و در دست‌یابی به اهداف این انقلاب‌ها بکوشند.



اعرافی عنوان کرد: عرضه اسلام ناب به جهانیان، رسالت طلاب المصطفی است؛ این رسالت بزرگی است که بر دوش طلاب المصطفی قرار دارد و آنان باید معارف الهی را در دنیا تبلیغ کنند.



وی تأکید کرد: افتخار می‌کنیم که در قم و خاستگاه انقلاب اسلامی ایران هستیم و از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برای نیل به اهداف خود بهره‌ می‌بریم.