احمد محیط سومین مجموعه شعرش را آماده چاپ کرد

احمد محیط در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فضای موجود در مجموعه شعر جدیدش گفت: این شعرها در ادامه دو مجموعه قبلی یعنی «سمت نور کجاست» و «جهان به گشت هزاره» سروده شده‌اند و همانند آنها، تِم اصلی اشعار جدیدم نیز موضوع و مفهوم سفر است.

وی که به مدت 14 سال مسئول بخش بهداشت روان سازمان بهداشت جهانی در منطقه مدیترانه شرقی بوده و به دلیل این کار دائماً در سفر بوده است، افزود: سفر در عین اینکه همیشه رو به پایان است، برای من همواره مفهومی نوشونده و ازلی و ابدی داشته و دارد و این مسئله البته در شعرهای مجموعه اخیرم نیز نمود زیادی دارد.

محیط که نیمی از شعرهای مجموعه اخیرش را در زمان فعالیت در سازمان بهداشت جهانی و عمدتاً در سفر و نیمی دیگر از آنها را پس از بازگشت به ایران و در فاصله سال‌های 83 تا 90 سروده است، قصد دارد این کتاب را که حدود 130 صفحه خواهد شد و البته هنوز نام و ناشری برای آن انتخاب نکرده، به زودی به دست چاپ بسپارد.

خبر دیگر از احمد محیط اینکه اخیراً کتابی با ترجمه او شامل 815 هایکو از «ریچارد رایت» نویسنده سیاهپوست آمریکایی و با عنوان «هایکو این جهان دیگر» از سوی انتشارات نگاه روانه بازار شده است.

این اشعار دربردارنده تمامی هایکوهایی است که ریچارد رایت در سال آخر عمرش (1960) سرود. مهمترین اثر این شاعر آمریکایی - آفریقایی‌تبار «پسرک سیاه» (یا پسرک بومی) است که به فارسی نیز ترجمه شده است. رایت را به عنوان چهره‌ای ادبی در مکتب رئالیسم که در آثارش به مشکلات نژادی در جامعه آمریکا ‌پرداخته و کتابهایش بر جنبش حقوق مدنی این کشور تاثیر گذاشته است، می‌شناسند.