به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر صلیب سرخ در کابل اعلام کرد این سند تصویبی توسط دولت افغانستان به دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک تحویل داده شده است. بر اساس کنوانسیون منع مهمات خوشه‌ای که ابتدا در 3 دسامبر 2008 در اسلو برای امضا گشوده شد کاربرد، توسعه، تولید، تهیه، ذخیره، نگهداری و انتقال مهمات خوشه‌ای ممنوع است.

علاوه بر این در کنوانسیون مذکور از کشورهایی که دارای چنین مهماتی بوده و یا از آن خسارت دیده‌اند خواسته شده تا ذخایر خود را منهدم، بقایای مهمات خوشه‌ای را پاکسازی و به قربانیان کمک ‌کنند. این در حالی است که نشست دوم دولتهای عضو این کنوانسیون به تازگی در بیروت برگزار شده است.

"یاکوب کلنبرگر" رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در سخنرانی خود در مراسم امضای سند در اسلو گفت : امضای این کنوانسیون از سوی شمار زیادی از دولتها نشانگر این است که رنج قربانیان و کشورهای خسارت دیده نادیده گرفته نشده است.

وی افزود: بر اساس این کنوانسیون چنین تسلیحاتی ممنوع بوده و از تکثیر بیشتر آنها جلوگیری خواهد شد. هر چند به اعتقاد کارشناسان امضای کنوانسیون به خودی خود موفقیتی بزرگ است، اما رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ بر این باور است که معیار واقعی موفقیت، تغییراتی است که در طول ماه‌ها و سالهای آینده در زندگی قربانیان مهمات خوشه‌ای و جوامع آنان ایجاد خواهد شد.

بر این اساس صلیب سرخ آماده است تا به افغانستان کمک کارشناسی ارائه کند تا اجرای کامل شروط این کنوانسیون تضمین شود. با تصویب افغانستان تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون به 62 رسید که بیشتر آنها از آفریقا و سپس از اروپا و آمریکا هستند. دو کشور ژاپن و لائوس در آسیا و سه کشور فیجی، جزایر کوک و زلاندنو در ناحیه‌ اقیانوسیه نیز عضو این کنوانسیون هستند.