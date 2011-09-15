حسین صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال شیوع وبا در کشور، در حال حاضر مصرف سبزیجات و فست‌فود که در آن سالاد به کار رفته باشد را در رستوران‌ها ممنوع کردیم.

وی بیان داشت: ممنوعیت مصرف سبزیجات در رستوران‌ها تا زمان خطر وجود وبا که تا اواخر مهرماه است، وجود دارد.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه مصون ماندن مردم اصفهان از بیماری وبا، یک شانس بزرگ است، تصریح کرد: در حال حاضر گزارشی از وجود بیماری وبا در اصفهان اعلام نشده البته این در صورتی است که بیماری وبا پنهان کردنی نیست.

وی ادامه داد: بیماری وبا هر چند سال یک بار طغیان می‌کند که تنها راه انتقال اصلی آن ورود مدفوع انسان‌ها به آب و آبیاری سبریجات با پساب‌های فاضلاب است.

صفاری افزود: برخلاف اینکه آبیاری صیفی و سبزیجات در اصفهان با پساب‌های فاضلاب زیاد است اما تاکنون موردی از بیماری وبا در اصفهان گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: با توجه به ادامه داشتن سفرهای تابستانی در مسیر راه‌ها استفاده از آب‌های قنات، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و برکه‌ها برای مصارف آشامیدن، شستشوی مواد غذایی و ظروف، استحمام و شنا " پرهیز کنند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: در صورت عدم اطمینان از آب آشامیدنی در طول سفر از آب‌های بسته بندی و یا به طور موقت از آب جوشیده سرد شده استفاده کنند.

صفاری با بیان اینکه از خوردن سبزیجات خام قبل از سالم‌سازی باید پرهیز کرد، گفت: مصرف سبزیجات پخته شده و یا خورشت مانعی ندارد.

وی گفت: در صورت مشاهده علایم مشکوک از بیماری به ویژه اسهال آبکی به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی باید مراجعه کرد.

