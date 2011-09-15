حوزه های علمیه تهران باید به جایگاه خود برسند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه تهران در حرم مطهر امام خمینی(ره) در اجتماع بزرگ علما، مدرسان و طلاب مدارس علمیه استان تهران ابا اشاره به اینکه حوزه های علمیه تهران وضعیت ویژه ای دارند، بیان داشت: مرکزثقل مدیریتی کشور، محل تصمیم گیریهای کلان، مرکز قوای سه گانه حکومت، نبض اقتصادی کشور و انجام برنامه های کلان فرهنگی، دانشگاهی و مراکز عملی در تهران از جمله مواردی است که باعث شده حوزه علمیه پایتخت وضعیت ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: وقتی تهران چنین جایگاهی دارد، حوزه های علمیه تهران نیز باید متناسب با این ویژگیها ساخته شود و به آن سطح برسد.

حوزه ها مشکلات و انحرافات را با نقد سازنده بیان کنند

حوزه های علمیه ما مستقل ازحکومت هستند و استقلال علمی و مالی و بسیاری جهات دیگر آن باعث شده که به امور نظارت داشته باشند و اگر انحراف و مشکلاتی در جامعه وجود دارد با انتقاد سازنده بیان کنند.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه تمام دانشگاههای کشور به نحوی به دولت مرتبط هستند، اظهار کرد: حوزه های علمیه از ابتدا مستقل بودند و این امر برای حوزه های علمیه بسیار مغتنم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با انتظارات خود از حوزه علمیه تهران گفت: مرجعیت یک نهاد بسیار مهم است و همواره نقش مهمی در جهان اسلامی داشته و مرجعیت امام راحل بود که انقلاب را به پیروزی رساند و پرورش مراجع آینده یکی از وظایف مهم حوزه های علمیه تهران و سایر حوزه های کشور است.

بسیاری از مفاسد اخلاقی در تهران دیده می شود

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه بسیاری از مفاسد اخلاقی و انحراف از مسیر عفت در تهران نمایان شده، اظهار داشت: برادران و خواهران در حوزه های علمیه باید با کمک یکدیگر این مشکل را حل کنند

وی ادامه داد: اگر جلوی انحرافات را نگیریم و جوانان آلوده شوند، اگر دشمن بخواهد به این مرز و بوم حمله کند کسی که کفن بپوشد و در خط مقدم قرار گیرد را پیدا نمی کنیم و این جوانان بسیجی هستند که مقابل آنان قرار می گیرند و جوانی که آلوده مواد مخدر و انحرافات جنسی شده مقابل دشمن نمی ایستد.

اگر مرجعیت امام (ره) نبود، انقلاب به ثمر نمی رسید

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه انقلاب اسلامی از حوزه ها برخاست، گفت: اگر مرجعیت امام (ره) نبود، انقلاب اسلامی اکنون به ثمر نمی رسید.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز برگزیده حوزه های علمیه است و حوزه ها نقش مهمی در ایجاد، بقا و حفظ انقلاب اسلامی از اشتباهات و انحراف دارند.

این مرجع تقلید اظهار داشت: اسلام از محیط جاهلیت عربی که بت پرستی و خرافات بسیاری در آن بود برخاست و هم اکنون به عنوان بزرگترین منادی علم و دانش در جهان تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر قرآن را تنها معجزه پیامبر اسلام (ص) بدانیم اشتباه است، گفت: این نکته که از مرکز جاهلیت، بزرگترین و بلندترین تلاشهای علم و دانش برخیزد نیز یک معجزه است.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: حوزه های علمیه از زمان وجود مقدس خاتم الانبیا (ص) تشکیل شد و پیامبر در آن زمان به طور رسمی از عده ای دعوت کرد تا طلاب علوم دینی شوند تا یک عده در جبهه جهاد و عده ای دیگر در جبهه مبارزه با جهل تلاش کنند.

وی مسجد کوفه را دومین حوزه علمیه ذکر کرد وگفت: خطبه های امیر المومنین (ع) در این مسجد برگزار می شد؛ این امر ادامه یافت تا اینکه به زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و حوزه علمیه مدینه می رسیم که از جایگاه مهمی برخوردار بود تا آنجا که چهار هزار نفر در کنار امام صادق (ع) دروس علوم دینی را فرا می گرفتند؛ در بغداد نیز بعد از به آتش کشیدن حوزه علمیه شیخ طوسی او در نجف حوزه علمیه نجف را که یک هزار سال از قدمت آن می گذرد بنا کرد و در قم نیز فقها و مجتهدین حوزه علمیه قم را بنا کردند.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: بنابراین ما مسلمانان ریشه دارترین دانشگاه های علمی را داریم و به این امر افتخار می کنیم و اکنون نیز بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ضرورت گسترش حوزه های علمیه بیشتر شده است.

نظارت بر احزاب سیاسی یکی از وظایف حوزه های علمیه است

وی نظارت بر احزاب سیاسی را یکی از وظایف حوزه های علمیه ذکر کرد و گفت: احزاب تشکیل می شوند و شاید برخی از آنها راه انحراف را بروند و حوزه های علمیه باید حضور سیاسی داشته باشند و یک حزب نباید تبدیل به حوزه شود بلکه حوزه حقیقت اسلام را بیان می کند.

آیت الله مکارم تصریح کرد:‌ حوزه های علمیه باید بر احزاب نظارت کنند تا اگر انحرافی باشد حساب شده و با منطق، بسیاری از این مشکلات را حل کرد.

مبارزه با عرفانهای کاذب و مکتبهای انحرافی

وی همچنین با تأکید بر مبارزه با عرفانهای کاذب و مکتبهای انحرافی افزود: مرکز بیشتر عرفانهای کاذب تهران است و اینها غوغا کرده اند که در میان آنها شیطان پرست نیز وجود دارد و برخی از آنها اعتقاد دارند شیطان رئیس الموحدین و توحید شیطان از توحید خدا بالاتر است.

آیت الله مکارم ادامه داد: آنها عقلشان نمی رسد که سجده پرستش و سجده احترام ارتباطی به هم ندارد.

وی با اشاره به نقش مؤثر حوزه های علمیه در خصوص مبارزه با عرفانهای کاذب و مکتب های انحرافی یادآور شد: باید جواب شبهات آنان را داد و توطئه های آنها را شناسایی کرد.

تأکید بر وحدت حوزه و دانشگاه

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به فعالیت حوزه های علمیه در کنار دانشگاهها در تهران گفت: حوزه های علمیه باید با دانشگاهها مبادلات فکری، علمی، استاد، شاگرد و تجربه داشته باشند و وحدت حوزه و دانشگاه مورد توجه ما و مورد بغض دشمن است و حوزه های علمیه تهران وظیفه دارند به این امر توجه زیادی داشته باشند.

وی با اشاره به نیاز دستگاه قضایی به قضات آگاه، عالم و متقی یادآور شد: پرونده های قضایی زیاد و تعداد قضات کم است و حوزه های علمیه تهران می توانند در کنار حوزه علمیه قم به مقدار نیاز قاضی تربیت کنند.