به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسین‌زاده در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه‌های علمی و کاربردی نه جایگزین و نه رقیب دانشگاه‌های سنتی، آزاد و پیام نور هستند بلکه مکمل این دانشگاه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه جایگزین کردن دانشگاه علمی و کاربردی به جای دانشگاه‌های سنتی مفهومی ندارد و موافق آن نیستم، بیان داشت: آموزش عالی کشور سه مأموریت اصلی تولید علم، بالا بردن فرهنگ عمومی و تربیت نیروی کارآمد و ماهر را بر عهده دارد که در دانشگاه‌های سنتی، علمی و کاربردی، آزاد و پیام نور در نظر گرفته شده است.

دبیر فراکسیون علمی و کاربردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه‌های علمی و کاربردی جایگزین مناسبی برای دانشگاه‌های سنتی نیست، تصریح کرد: دانشگاه‌های سنتی موظف به تولید علم هستند و تاکنون به خوبی این کار را انجام دادند به گونه‌ای که جایگاه بالای ایران در سطح جهان، حاصل تلاش این مراکز است.

وی ادامه داد: ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی عمومی بر عهده دانشگاه‌های پیام نور و آزاد است و رقابتی با دانشگاه‌های مادر و صنعتی ندارد به عنوان مثال راننده‌ای که تنها به منظور برقراری رابطه بهتر با دیگران اقدام به ثبت نام برای لیسانس علوم اجتماعی در این دانشگاه‌ها می‌کند.

حسین‌زاده با اشاره به اینکه تربیت افراد کارآمد و ماهر در دانشگاه‌های علمی و کاربردی وظیفه سوم آموزش عالی کشور را فراهم می‌کند، افزود: این دانشگاه با دو رویکرد بالا بردن توان مهارتی افراد شاغل موجود و تربیت افرادی که مشاغل آینده را احراز می‌کنند لازم است با توجه به شغل‌های جدید ، مهارت یاد بگیرند.

وی که سابقه دانشگاه علمی و کاربردی را 15 سال عنوان کرد، اضافه کرد: اطلاع‌رسانی و آگاهی دهی به جوانان باید اولویت اول مسئولان دانشگاه‌های علمی و کاربردی قرار گیرد تا داوطلبین با شناخت از بین سه رویکرد علمی، انتخاب کنند.

دبیر فراکسیون علمی و کاربردی مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون نامبرده در دوره هفتم تاسیس و طی دو دوره فعالیت، 158 نماینده مجلس عضو آن شدند.

وی، گسترش و توسعه دوره‌های علمی و کاربردی و رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار را نتیجه فعالیت نمایندگان در فراکسیون علمی و کاربردی اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 80 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های علمی و کاربردی یا شاغل بودند یا جذب کار شدند.

