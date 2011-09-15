گلستانهای علم کرج گل کاری شدند

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به ضرورت احیاء و بازسازی فضاهای سبز مدارس، این سازمان اقدام به بهسازی و بازسازی فضاهای سبز مدارس کلانشهر کرج کرده است.

وی افزود: این برنامه در شهریور ماه سال 1390 با عنایت به برنامه ‌ریزیهای صورت گرفته از جانب سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج در دستور کار مناطق فضای سبز شهرداری قرار گرفت.

زارع ادامه داد: اقداماتی نظیر هرس درختان، رزکاری، کاشت انواع گل های فصلی و دائمی، انواع درختچه های زینتی، حذف درختان خشک و علفهای هرز موجود،نصب نیمکت و سطل زباله و ... در تعدادی از مدارس سطح شهر اجرا شد.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، ابراز امیدواری کرد با بهینه سازی فضاهای سبز مدارس، گامهای موثری در راستای شکوفایی محیط های آموزشی مدارس کرج برداشته شود.

وی، گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، این مدیریت طرح استقبال از "بهار مدرسه" را در برخی مدارس کرج اجرا کرد که این روند تا زمان بازگشایی مدارس ادامه خواهد داشت.