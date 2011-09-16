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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

شیرانی به مهر خبر داد:

نخستین عمل پیوند کبد در اصفهان با موفقیت انجام شد

نخستین عمل پیوند کبد در اصفهان با موفقیت انجام شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نخستین عمل جراحی پیوند کبد در اصفهان با موفقیت انجام شد.

شاهین شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنامه انجام پیوند کبد در اصفهان از دو سال گذشته صورت گرفت و با فراهم کردن تجهیزات لازم و آموزش یک جراح فوق تخصص زمینه انجام این پیوند در این استان دیده شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: این عمل پیوند روی زن 34 ساله که از چند سال قبل در اثر ابتلا به بیماری‌های کلانژیت اسکلروزان و کولیت اولسروز دچار پیشرفت بیماری نارسایی کبد شده بود، انجام شد.

وی ادامه داد: طی این عمل هشت ساعته، کبد مرد 38 ساله‌ای که دچار مرگ مغزی شده بود به وی پیوند و پس از گذراندن دوران نقاهت با حال عمومی مطلوب، از مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) مرخص شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس قانون، امسال باید حداقل 16 میلیون نفر جمعیت جدید ایرانی زیر پوشش نظام ارجاع سلامت قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: اجرای پزشک خانواده در شهرهای بالای 100 هزار نفر در اولویت است.
 
شیرانی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین 50 دانشگاه علوم پزشکی کشور در جشنواره فرهنگی و هنری، رتبه اول را کسب کرده است.
 
وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیشترین میزان رشد مقالات و تحقیقات را در بین کل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را داشته است. 

شیرانی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران از رنکینگ کنار رفته است و با سیستم‌های بین‌المللی به رقابت می‌پردازد. 
 
 
کد مطلب 1408738

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