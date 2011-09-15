تشکیل شوراهای هفت نفره روحانیون در استانها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه تهران در حرم مطهر امام خمینی(ره) افزود: یک نفر از این شورا به عنوان مدیر حوزه استان پیشنهاد می شود تا مسائل مربوط به حوزه های آن استان را بررسی و برای حل مشکلات آن تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: این نظام برگرفته از حوزه است و حوزه های علمیه باید نیازهای نظام را از لحاظ فقه حکومتی برآورده کند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به استقلال حوزه های علمیه در کشور، افزود: هیچ نهادی در تعیین مرجعیت، اساتید حوزه و برنامه های حوزه نقشی ندارد، ولی در عین حال حوزه های علمیه حمایت کننده نظام هستند و نیازهای فقهی آن را برطرف می کنند.

رئیس حوزه های علمیه کشور با تبریک آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه تهران بیان داشت: آغاز سال تحصیلی در حوزه های علمیه را برکت و نعمتی از سوی خداوند متعال بوده و تعلیم و تعلم در حوزه عبادت است که این عبادت نعمتی الهی است و باید قدر آن را بدانیم.

این نظام زاده حوزه هاست و باید قدر این حوزه ها را بدانیم

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع خبرگان رهبری مبنی بر این که بنیانگذار انقلاب اسلامی این نظام را بر مبنای فقه تشکیل داده اند، تاکید کرد: این نظام زاده حوزه هاست و باید قدر این حوزه ها را بدانیم.

آیت الله مقتدایی افزود: امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی خود یکی از تحصیلکرده های حوزه علمیه است که با یاران و شاگردان و ملت مؤمن و انقلابی توانستند این نظام را به پیروزی برسانند.

وی با اشاره به فرمایشات امام راحل(ره) که فرمودند ما انقلابمان را صادر می کنیم، ادامه داد: برخی ها درآن زمان فکر می کردند امام (ره) می خواهند لشکر کشی کنند، ولی امروز نحوه صدور انقلاب برای ما مشخص شد و فکر و حرکت اسلامی ما در جوانها و ملت ها تأثیر گذاشته و آنها برای رسیدن به این فرهنگ اسلامی مبارزه می کنند.

رئیس حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و جهان و سقوط دیکتاتورها تأثیر انقلاب اسلامی است و تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در مصر نیز الهام گرفته از حرکت جوانان ایرانی در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران است.