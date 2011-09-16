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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

پذیرش دانشجوی مدیریت خانواده در دانشگاه های علمی کاربردی آغاز شد

پذیرش دانشجوی مدیریت خانواده در دانشگاه های علمی کاربردی آغاز شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر فراکسیون علمی و کاربردی مجلس شورای اسلامی گفت: هفدهمین مرحله پذیرش دانشجوی مدیریت خانواده در دانشگاه های علمی کاربردی سراسر کشور به مدت یک هفته آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسین‌زاده بعد از ظهر پنج شنبه با حضور در جمع خبرنگاران افزود: اصفهان از تیم توانمند و قوی در حوزه دانشگاه علمی و کاربردی برخوردار است که با وجود این افراد می‌توان کارهای بزرگی صورت داد.

وی ادامه داد: به دنبال افزایش کمیت دانشگا‌ه‌های علمی و کاربردی نیستم و آنچه پر اهمیت است شناخت نیاز کار جوانان و راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی علمی و کاربردی بر اساس این نیاز سنجی است.
 
دبیر فراکسیون علمی و کاربردی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دانشگاه‌های علمی و کاربردی در تربیت نیروی انسانی و کارآمد نقش اساسی دارد.
 
حسین‌زاده بیان داشت: به دنبال مذاکرات صورت گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار شد شرط پیش‌دانشگاهی برای ثبت نام کنندگان دوران کاردانی علمی و کاربردی حذف شود.
 
وی گفت: با وجودی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نخستین بار تصمیم گرفت داوطلبان دوران کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی و کاربردی را با شرط پیش‌دانشگاهی پذیرفته شوند اما برای این دوره حذف شد.
 
دبیر فراکسیون علمی و کاربردی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام دارندگان دیپلم نظام جدید و قدیم، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش می‌توانند در این دوره کاردانی شرکت کنند.
 
وی با بیان اینکه هفدهمین مرحله پذیرش دانشجو رشته مدیریت خانواده از امروز به مدت یک هفته برگزار می‌شود، ادامه داد: در این رشته داوطلبان با پرداخت 30 هزار تومان و مدرک دیپلم می‌توانند، شرکت کنند و با دریافت مدرک معتبر وزارت علوم بدون هیچ محدودیتی ادامه تحصیل بدهند.
 
کد مطلب 1408745

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