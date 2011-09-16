پذیرش دانشجوی مدیریت خانواده در دانشگاه های علمی کاربردی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسینزاده بعد از ظهر پنج شنبه با حضور در جمع خبرنگاران افزود: اصفهان از تیم توانمند و قوی در حوزه دانشگاه علمی و کاربردی برخوردار است که با وجود این افراد میتوان کارهای بزرگی صورت داد.
وی ادامه داد: به دنبال افزایش کمیت دانشگاههای علمی و کاربردی نیستم و آنچه پر اهمیت است شناخت نیاز کار جوانان و راهاندازی رشتههای دانشگاهی علمی و کاربردی بر اساس این نیاز سنجی است.
دبیر فراکسیون علمی و کاربردی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دانشگاههای علمی و کاربردی در تربیت نیروی انسانی و کارآمد نقش اساسی دارد.
حسینزاده بیان داشت: به دنبال مذاکرات صورت گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار شد شرط پیشدانشگاهی برای ثبت نام کنندگان دوران کاردانی علمی و کاربردی حذف شود.
وی گفت: با وجودی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نخستین بار تصمیم گرفت داوطلبان دوران کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی و کاربردی را با شرط پیشدانشگاهی پذیرفته شوند اما برای این دوره حذف شد.
دبیر فراکسیون علمی و کاربردی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام دارندگان دیپلم نظام جدید و قدیم، فنی و حرفهای و کار و دانش میتوانند در این دوره کاردانی شرکت کنند.
وی با بیان اینکه هفدهمین مرحله پذیرش دانشجو رشته مدیریت خانواده از امروز به مدت یک هفته برگزار میشود، ادامه داد: در این رشته داوطلبان با پرداخت 30 هزار تومان و مدرک دیپلم میتوانند، شرکت کنند و با دریافت مدرک معتبر وزارت علوم بدون هیچ محدودیتی ادامه تحصیل بدهند.
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