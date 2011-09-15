راه اندازی رشته امداد و سوانح در قم

خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی رشته امداد و سوانح در مرکز آموزش علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان خبر داد و گفت: این رشته برای اولین بار و در مقطع کاردانی در قم راه اندازی شده و از اول مهرماه جاری به صورت پودمانی دانشجو می پذیرد.



وی با بیان این که پذیرش در این رشته بدون آزمون و بر اساس شرط معدل خواهد بود، تصریح کرد:‌ داوطلبان دارای مدرک دیپلم در تمام رشته ها می توانند با تهیه دفترچه مربوطه و ثبت نام اینترنتی در این رشته شرکت کنند البته دیپلمه های رشته های علوم انسانی، فنی و حرفه ای و کار و دانش در اولویت هستند.



سائلی یادآور شد: همچنین کارکنان جمعیت هلال احمر استان نیز جزء اولویت در پذیرش هستند و تا کنون 15 نفر از کارکنان جمعیت نیز ثبت نام کرده اند.



در مرحله اول 90 دانشجو پذیرش می‌شوند



وی هدف از تاسیس این رشته را تربیت نیروهای متخصص در جمعیت هلال احمر استان، نیروی های کارآمد در دو بخش خانم و آقا در زمان حوادث و سوانح، ارائه آموزش های آکادمیک در زمینه امداد و کمک به عموم علاقه مندان عنوان کرد و افزود: در این مرحله 90 نفر پذیرش خواهند شد که تقریبا نسبت خانم‌ها و آقایان با هم برابر هستند.



افزایش رشته‌ها و ظرفیت پذیرش در برنامه‌های آتی



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم یادآور شد: همچنین به دنبال این هستیم تا در آینده ای نزدیک رشته های جدید و مقطع کارشناسی را نیز در این دانشگاه راه اندازی کنیم به علاوه بنا داریم تا سال 93، ظرفیت دانشجویان را تا هزار نفر ارتقا دهیم.



وی با تاکید بر این که از استادان برجسته با سطح علمی بالا و مدرک دکتری برای آموزش در این دانشگاه بهره گرفته شده است، اظهار داشت: همچنین برای آموزش دانشجویان در این دانشگاه از امکانات ویژه از جمله اقلام کمک آموزشی و تخته های هوشمند، کارگاه رایانه، کارگاه عملی مجهز و ... استفاده شده است و ما به دنبال این هستیم تا این دانشگاه یکی از مراکز نمونه آموزشی در سطح کشور مطرح شود.

