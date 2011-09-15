محور پیامبر اعظم(ص) قم از محورهای مهم زیارتی و فرهنگی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران قم که با حضور مدیران شهرداری، اعضای شورای اسلامی و دستگاه های عضو برگزار شد، با اشاره به طرح مطالعاتی بلوار پیامبر اعظم(ص) تصریح کرد: این محور یکی از محورهای مهم زیارتی و فرهنگی کشور است.



وی در ادامه تاکید کرد: اعضای شورای سازمان توسعه و عمران، در بررسی و تصویب نهایی طرح این محور منطبق با اهداف و نیازهای اصلی پروژه باید نهایت دقت نظر را داشته باشند.



موسی پور مجموع زیر بناهای پیش بینی شده در طرح اولیه بلوار پیامبر اعظم(ص) را حدود 4 میلیون متر مربع اعلام کرد و گفت: این میزان فضا در قالب کاربری های مختلف شامل کاربری فرهنگی، تجاری، اداری، اقامتی مسکونی، باغ موزه و سایر کاربری ها تعریف شده است.



استاندار قم با تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرای این پروژه گفت: باید تلاش شود تا مراحل مختلف این طرح در موعد پیش بینی شده و با قوت و سرعت مناسب اجرا شود.