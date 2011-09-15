سال تحصیلی حوزه علمیه تهران در حرم مطهر امام (ره) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم آیت الله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه کشور، آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری، سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل، مرتضی تمدن استاندار تهران، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، پنج هزار نفر از علما، روحانیون، فضلا، مدرسان و طلاب حوزه های علمیه قم و تهران حضور داشتند.

هم اکنون 60 مدرسه علمیه در حوزه برادران و 40 مدرسه علمیه در حوزه خواهران در استان تهران با 9 هزار طلبه فعالیت دارند.

تعداد کرسی های خارج فقه و اصول در تهران 10 کرسی است و پررونق ترین درس خارج حوزه تهران درس رهبر معظم انقلاب است که حدود 500 نفر به صورت هفتگی در محضر ایشان حاضر می شوند.

حوزه علمیه تهران به لحاظ سابقه علمی در حوزه حکمت، فلسفه، فقه، کلام، تفسیر و نجوم یکی از حوزه های مهم علمیه کشور به شمار می رود.

قبل از تأسیس حوزه علمیه قم به دست مرحوم آیت الله حائری یزدی، حوزه علمیه تهران مرکز فعالیت های علمی کشور محسوب می شد.