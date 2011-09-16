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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۶

محمدی مطرح کرد:

امنیت زیرساخت برنامه های اصلاحی در زندانها است

امنیت زیرساخت برنامه های اصلاحی در زندانها است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل زندانهای لرستان گفت: امنیت زیرساخت برنامه های اصلاحی در زندانها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی محمدی در این رابطه اظهار داشت: برقراری نظم و امنیت در زندانها تابع ضوابط و شرایط خاصی است که در صورت اجرای دقیق آئین نامه سازمان به خوبی می توان شاهد استقرار آن در زندانها بود.

وی ضمن تأکید بر اینکه امنیت زیرساخت برنامه های اصلاحی و تربیتی است، افزود: رعایت نظم و امنیت در زندانها که پیش نیاز همه کارهاست می بایست همراه با اقتدار و توام با حفظ اخلاقیات و کرامت انسانی باشد.

مدیر کل زندانهای استان لرستان تصریح کرد: همه برنامه های زندانها در سایه نظم و امنیت قابل اجراست لذا کارها می بایست بر اساس برنامه خاص و مدون، نظم و نظارت مستمر انجام شود.

محمدی بیان داشت: نمی توان انتظار کار فرهنگی، درمانی و اصلاحی داشت اما از امنیت در زندانها غافل بود چرا که امنیت زیرساخت برنامه های اصلاحی است.

عضو شورای قضایی استان لرستان افزود: رعایت دقیق آئین نامه سازمان، نقش بسیار تأثیرگذاری در بهبود وضعیت زندانها دارد.

کد مطلب 1408758

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