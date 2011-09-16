32 شهرک صنعتی در گیلان ایجاد شد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد در سال 78، هشت موقعیت و در سال 84 آغاز برنامه چهارم توسعه 12 موقعیت صنعتی بوده است.

وی اظهارداشت: در سال 78، 35 واحد و در سال 84، 233 واحد صنعتی در گیلان به بهره برداری رسید در حالیکه این رقم امسال به 590 واحد صنعتی رسیده است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: بخش خصوصی با استفاده از امکانات شهرک های صنعتی از قبیل زمین ارزان، مهیا بودن زیرساخت های نظیر آب، برق، گاز و راه دسترسی، کاسته شدن از مقررات دست و پاگیر اداری و معافیت های گمرگی به سرمایه گذاری های صنعتی ترغیب می شوند.

وی در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه صنعت و معدن در استان خبر داد و افزود: این کارگروه ویژه به دستور استاندار تشکیل شده است و اعضای آن متشکل از نهادهای مرتبط با صنعت و معدن استان بوده و دبیری این کارگروه را شرکت شهرک های صنعتی استان بر عهده دارد.

عباسیان امین هدف از تشکیل کارگروه ویژه صنعت و معدن پیگیری امورات واحدهای صنعتی، معدنی و رسیدگی به آنهاست که در این زمینه جلسات و بازدیدهای میدانی به صورت هفتگی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان با حضور مدیران صنعت استان برگزار می شود.