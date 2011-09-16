به گزارش خبرنگار مهر، جاوید خطیبی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در زنجان با بیان اینکه نهمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن در این استان نسبت به دورههای قبل با نظم خاصی در حال برگزاری است افزود: با توجه به اقلیم موجود در زنجان، این منطقه پتانسیل لازم جهت ایجاد قطب پژوهشی دوام در برابر سیکلهای یخبندان را دارد، لذا اساتید انجمن بتن و اعضای حقیقی و حقوقی میتوانند با حمایتهای خود از نظر علمی، پایلوت این قطب را در زنجان ایجاد کنند.
وی با اشاره به مزایای بتن غلطکی که انجمن بتن ایران، سالیان درازی بر روی آن کار مطالعاتی انجام داده است، افزود: این نوع بتن در مناطق سردسیر و گرمسیر مزیت مطلوبی نسبت به آسفالت دارد و زنجان میتواند در زمینه استفاده از این نوع بتن به جای آسفالت نیز پیشرو باشد.
دبیر انجمن بتن ایران با اعلام آمادگی این انجمن برای ایجاد نمایندگی در استان زنجان افزود: انجمن بتن ایران این آمادگی را دارد که در زمینه علمی، برگزاری همایش، معرفی اعضاء به لینکهای خود، همه واحدهای صنعتی تولید و پیمانکاری را حمایت کند تا دانش استفاده از بتن کاربردی شود، لذا کمیته آموزشی در انجمن بتن فعال شده است و آموزشهای مورد نیاز در این راستا برای شاغلین ارائه میشود.
خطیبی با اشاره به اینکه باید با این آموزشها خلاء تئوری و کار علمی پر شود ادامه داد: هدف انجمن بتن در حال حاضر توجه به شاغلین در تمام سطوح علمی است.
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