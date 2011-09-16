تصادفات جاده ای در زنجان 38 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی بعد از پنج شنبه در نشست تعاملی با مدیرکل راه و ترابری استان زنجان، با بیان این مطلب، اظهار کرد: طی سال‌جاری درصد تصادفات رانندگی در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 38 درصدی داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس آماری که پزشکی قانونی نیز ارائه کرده است تعداد کشته‌های تصادفات در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 نفر کاهش داشته است که موفقیت بزرگی برای مجموعه نیروی انتظامی، راه و ترابری و سازمان حمل و نقل و پایانه محسوب می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با تأکید بر تعامل بیشتر با راه و ترابری استان زنجان افزود: با توجه به ماهیت کاری نیروی انتظامی، راه و ترابری و سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها، مجموعه‌ای مشترک جهت افزایش ایمنی جاده‌ها و کنترل ناوگان باری و مسافری استان تشکیل داده‌اند.

همچنین غلامرضا سقندلی، مدیرکل راه و ترابری استان زنجان گفت: تعامل ما با پلیس بسیار خوب بوده است و در تلاشیم که این تعامل را در سال‌جاری نیز افزایش دهیم که خود باعث ارتقاء سطح ایمنی عبور و مرور و کاهش تلفات جاده‌ای خواهد شد.