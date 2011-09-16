سالانه 125 هزار نفر در گیلان دوره های مهارتی ویژه را می گذرانند

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد علاوه بر دانش آموختگان رشته های مختلف در دانشگاه های دولتی و خصوصی گیلان هستند که با توجه به کمبود فرصت های شغلی در کشور، بیشتر آنان جویای کارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد بستر اشتغال مهمترین رسالت آموزش فنی حرفه ‌ای است، اظهارداشت: نقش آموزش‌ های فنی و حرفه ‌ای در تربیت نیروهای متخصص و کارآمد بی بدیل است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای گیلان از بیکاری به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مردم استان به ویژه جوانان نام برد و گفت: ارائه آموزش ‌های لازم و مورد نیاز بازار کار، عامل موثری در کاهش نرخ بیکاری در استان خواهد بود.

وی افزود: ترویج آموزش‌ های فنی و حرفه‌ ای گام ارزنده ‌ای در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی نیروهای جویای کار است.

شمشادی تاکید کرد: آموزش‌ های فنی و حرفه‌ ای باید به عنوان زمینه شکل ‌گیری فرهنگ کار محوری تلقی شود.

وی بیان داشت: از اصلی ترین مولفه ‌های کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار توجه به مهارت‌ آموزی و تقویت هرچه بیشتر این بخش در جامعه است.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان یادآورشد: تا زمانی که دانش نظری و تئوری به عمل تبدیل و این توانایی به اعتماد به نفس و کسب مهارت در فرد مبدل نشود، اشتغال مولد و پایدار در جامعه به وجود نخواهد آمد.