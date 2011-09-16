سدمروک لرستان سال 91 آبگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امید سیفی در این رابطه اظهار داشت: برای اجرای این طرح که 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا کنون500 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی آبی کردن 9 هزار و 500 هکتار از اراضی حاصلخیز دشت سیلاخور، کنترل سیلاب های بهاره، کمک به تغذیه دشت پایین دست سیلاخور، توسعه طرح های آبزی پروری، شیلات، رونق صنعت گردشگری و تولید برق را از اهداف اجرای این طرح برشمرد و افزود: برای بهره برداری از این طرح 200 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه سد مروک سالانه 50 میلیون مترمکعب آب را به پایین دست تنظیم می کند، افزود: برای اجرای این طرح تا کنون 4 میلیون مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی و 58 هزار متر مکعب بتون ریزی انجام شده است.

سیفی گفت: با افتتاح سد مروک که از سال 82 آغاز شده است برای 4 هزار نفر هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می شود.

بنابر این گزارش سد مروک به صورت خاکی با هسته رسی و با تاجی به طول 486 متر و عرض 12متر احداث می شود که ارتفاع سد از پی 67 متر و ارتفاع از کف رودخانه 108 متر است.