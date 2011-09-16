گمرک از ورود قرآن چینی به کشور جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری عصر پنجشنبه در جمع اصحاب فرهنگ و هنر پارس آباد مغان در مجتمع فرهنگی هنری آراز اظهار داشت: این وزارتخانه در جهت تقویت صنعت چاپ کشور و حمایت از ناشران داخلی، از ورود قرآن چاپ کشور چین به داخل جلوگیری می کند.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه به منظور رفع مشکل بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران کشور اضافه کرد: در سایه حمایت دولت از هنرمندان و نظر مساعد رئیس جمهوری، آمار بیمه شدگان در این حوزه هم اکنون رشد قابل توجهی داشته است.

معاون وزیر ارشاد هنرمندان به ویژه نویسندگان و روزنامه نگاران را از اقشار فرهیخته و اثر بخش کشور عنوان کرد و افزود: نظام اسلامی به هنرمند و آثار هنری ارزش و اهمیت زیادی قائل است.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت یادآور شد: اقدامات و فعالیتهای زیربنایی و مهم زیادی در بخش فرهنگ و هنر در دولت نهم و دهم انجام شده اما باید این کارهای زیرساختی تداوم و توسعه یابد.

دری با تاکید بر ضرورت حفظ و رونق تنها سینمای در حال تعطیل شهرستان پارس آباد ابراز داشت: علت تعطیلی سینمای این شهرستان مرزی را پیگیری می کنیم چرا که وجود آن در این منطقه ضرورت دارد.

وی در این دیدار 500 میلیون ریال اعتبار ویژه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارس اباد اختصاص داد.

در این همایش 10 نفر از فعالان و و مدیران موسسات فرهنگی و هنری پارس آباد به نمایندگی از اصحاب فرهنگ و هنر منطقه، مشکلات و نیازهای خود را عنوان کردند که معاون فرهنگی وزیر ارشاد برای پیگیری و حل برخی از آنها قول مساعد داد.

