مالیات تنها 30 درصد هزینه های کشور را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله مهربان ظهر پنجشنبه در سمینار یک روزه مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان بروجرد با بیان اینکه مالیات یک بحث کلیدی در حوزه اقتصادی است، اظهار داشت: یکی از محورهای اقتصادی هفتگانه دولت، اصلاح ساختار نظام مالیاتی است.

وی افزود: در کنار هدفمند کردن یارانه ها اصلاح ساختار نظام مالیاتی، بهره وری و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور مطرح است.

مهربان تصریح کرد: در سند چشم انداز 1404 دولت مکلف شده است که هزینه های جاری خود را از محل مالیات تامین کند.

وی بیان داشت: امروزه مالیات توانسته 30 درصد از هزینه های دولت را تامین کند و 70 درصد مابقی از فروش نفت بدست می آید که نرخ آن توسط بازارهای جهانی تامین می شود و این خوشایند نیست که بودجه دولت از منابع نفتی تامین شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان اظهار داشت: اگر می خواهیم کشور به لحاظ اقتصادی ارتقا یابد و زیر ساختها تامین شود باید درآمدهای ما متکی بر منابع مالیاتی باشد چرا که این منابع مطمئن ترین و پایدار ترین سرمایه های کشور محسوب می شوند.

وی افزود: هردولتی که اتکا به منابع مالیاتی داشته باشد از سرمایه های سالمی برخوردار خواهد بود.

مهربان گفت: هم اکنون هفت درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات است که در پایان برنامه پنجم توسعه این رقم باید به 12 درصد برسد در حالیکه این میزان در کشورهای پیشرفته بالای 20 تا 30 درصد است.

وی یادآور شد: گسترش فرهنگ پرداخت مالیات مستلزم این است که دولت در قانون پرداخت مالیات ها تجدید نظر کند که این برنامه در دست بررسی است.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان افزود: مالیات یکی از مقوله های کهن تاریخ و یک ابزار تغییر ثروت و متعادل کردن درآمد هاست که می تواند نوسانات اقتصادی را کنترل کند.

بنابر این گزارش در پایان این سمینار به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه رسمی اعطا شد.