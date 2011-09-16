خیران مدرسه ساز لرستان 554 میلیارد ریال تعهد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد رضوی ظهر پنج شنبه در مراسم اجلاس سراسری روسای خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به اینکه میزان کمک خیران مدرسه ساز لرستان در جشنواره دوازدهم بیش از 34 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است، اظهار داشت: این در حالیست که این میزان در جشنواره سال قبل از آن 28 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.

وی بیان داشت: همچنین کمک خیران مدرسه ساز استان لرستان در جشنواره سیزدهم استان لرستان به بیش از 554 میلیارد ریال افزایش یافت.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان با بیان اینکه خوشبختانه با کمک خیران مدرسه ساز استان سال 88 لرستان رتبه نخست را از نظر جذب تعهدات کسب کرد، یادآور شد: میزان تعهدات خیران مدرسه ساز لرستان در سال 82 و زمان تاسیس خود تنها پنج میلیارد ریال بوده است.

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری روسای خیرین مدرسه ساز کشور در لرستان ادامه داد: سومین اجلاس سراسری روسای خیرین مدرسه ساز کشور در سالجاری در لرستان برگزار شده است.

وی بحث و تبادل نظر روسای مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، پیگیری مصوبات قبلی، پیشنهاد مصوبات جدید و پیشبرد اهداف مدنظر مجامع خیرین مدرسه ساز کشور را از جمله اهداف برگزاری این اجلاس برشمرد.