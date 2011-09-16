اختصاص 500 میلیارد ریال برای بازسازی شبکه های توزیع برق در گیلان

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان اعتبار شبکه ‌های هوایی برق به زمینی تبدیل و پست ‌های توزیع برق در مناطق متراکم شهری برای تقویت خطوط انتقال برق نصب خواهند شد.

وی با بیان اینکه این اعتبار در مدت دو سال از سوی وزارت نیرو اختصاص می‌ یابد، ادامه داد: اصلاح دو هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف فرسوده، ایجاد ظرفیت با هدف رفع ضعف برق 400 نقطه‌ روستایی و تأمین برق هزار و 500 متقاضی فاقد برق روستایی واقع در روستاهای برق دار از جمله اقدامات مهمی که با این میزان اعتبار انجام خواهد شد.

استاندار گیلان گفت: ساخت 40 دستگاه پست پد مانتد به منظور ارتقای ظرفیت شبکه توزیع برق، تعویض شبکه فشار متوسط با کابل ‌های روغنی و جایگزینی آن با کابل کراسینگ و احداث شبکه و نصب تجهیزات با هدف افزایش ظرفیت قدرت مانور و پایداری شبکه توزیع برق از دیگر اقداماتی که با استفاده از این میزان اعتبار انجام می شود.

وی افزود: علاوه بر این اعتبار برای جابه جایی شبکه های توزیع برق روستایی بالای یک صد خانوار 10 میلیارد ریال اعتبار از طرح های هادی روستایی اختصاص یافته است.

سعادتی همچنین با اشاره به تصمیم مهم دیگر دیدار با معاون وزیر نیرو ومجمع نمایندگان ادامه داد: برای ساخت پست 63 کیلوولت شهرک صنعتی سپیدرود مقرر شد 40 میلیارد ریال استانداری گیلان و 70 میلیارد ریال نیز از سوی وزارت نیرو اختصاص یابد و این طرح هر چه سریعتر آغاز شود.

وی گفت: با توجه به توسعه صنایع گیلان و ساخت حدود 100 هزار واحد مسکن مهر توسعه شبکه های برق رسانی بسیار ضروری است.



کاهش بهای مصرف گاز خانگی گیلان در فصل سرما

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اینکه نرخ برق مصرفی فصل گرمای مشترکان استان همچون مناطق گرمسیری محاسبه می شود، افزود: تابستان امسال نیز نرخ برق مشترکان استان مانند مناطق گرمسیری یعنی از قرارهر کیلووات 240 ریال محاسبه می شود.



وی اظهارداشت: فصل گرما طبق جدول زمان بندی وزارت نیرو از پانزدهم خرداد ماه هر سال آغاز و تا نیمه شهریور ماه ادامه می‌ یابد.



سعادتی در ادامه با اعلام اینکه از این پس هر ساله نرخ برق مصرفی تابستان در گیلان مانند مناطق گرمسیری درجه چهار محاسبه خواهد شد، یادآورشد: مصرف گاز فصل سرما را نیز در گیلان از رتبه عادی جدول وزارت نیرو به منطقه‌ سردسیری تغییر تا با این کار هزینه گاز مصرفی مشترکان گیلان در زمستان هر سال کاهش یابد.