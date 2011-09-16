اولین کارخانه تولید توپ ورزشی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این کارخانه با اشاره به ظرفیت و استعداد موجود در منطقه، بر ضرورت افزایش امکانات ورزشی در این استان تاکید کرد.

وی اظهار اشت: علاوه بر سرمایه گذاری و استعدادیابی و استعداد پروری باید با تجهیز امکانات و نیازهای ورزشی بویژه در رشته های اولویت دار، سهم استان اردبیل را در تیمهای ملی ارتقا داد.

همچنین در این مراسم گزارشی از روند ساخت کارخانه و چگونگی تولید محصولات آن توسط مدیرعامل این شرکت ارائه شد. به گفته مدیران آن، این کارخانه بیشتر در زمینه تولید توپ فوتبال فعالیت خواهد داشت.

وزیر ورزش و جوانان پس از افتتاح این واحد تولیدی از امکانات و زمین چمن ورزشگاه 20 هزار نفری علی دایی و سالنهای ورزشی رضازاده و سرپوشیده دو و میدانی بازدید کرد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از سالن نیمه تمام سرپوشیده دو و میدانی شهر اردبیل نیز که ساخت آن بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بازدید کرد و در جریان چگونگی مراحل ساخت و تکمیل آن قرار گرفت.

