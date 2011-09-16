مسئولان به شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی تاکستان کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله اسلامی در جلسه شورای اداری تاکستان با تاکید بر ظرفیتهای بالقوه این شهرستان برای توسعه و پیشرفت خواستار اهتمام مدیران دستگاههای اجرایی در جهت شکوفایی این ظرفیتها شد و گفت: بکارگیری نیروهای خلاق و توانمند در بدنه دولت موجب بارور شدن بارقه امید در بین مردم خواهد شد.

امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم با تقدیر از فعالیت های انجام شده، خواستار تخصیص اعتبار لازم برای جبران خسارت بارندگی اخیر به باغداران شد.

در ادامه ضمن تقدیر از خدمات علی صادقی فرماندار سابق تاکستان که به سمت بازنشستگی نائل شده است، علی اکبریان به عنوان فرماندار جدید شهرستان تاکستان معرفی شد.

علی اکبریان فرماندار تاکستان دارای ۵۲ سال سن است و مسئولیت فرمانداری شهرستان آمل، مدیرکل امنیتی سیاسی استانداری مازندران و مدیرکل مشوقین تسهیلات اشتغالزایی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را در کارنامه خود دارد.