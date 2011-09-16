وزیر نفت از پروژه های اجرایی شرکت گاز استان اردبیل بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل عصر پنجشنبه در این بازدید با ارائه گزارش اظهار داشت: مجتمع تجاری مسکونی 121 واحدی ولی عصر تعاونی مسکن گازرسانی اردبیل در زمینی به مساحت چهار هزار و 442 متر مربع و با زیربنای 21 هزار و 235 متر مربع احداث می شود.

منصور خدایی افزود: این پروژه دارای دو طبقه مسکونی، یک طبقه تجاری و 121 واحد بوده که با مشارکت 121 نفر از کارکنان شرکت گاز استان اردبیل در حال اجرای مراحل نازک کاری است.

وی همچنین با اشاره به پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی شرکت گاز استان اضافه کرد: این طرح نیز در سال 88 و با اعتبار اولیه 50 میلیارد ریال در زمینی به مساحت دو هزار و440 متر مربع در حال احداث است.

مدیر عامل شرکت گاز استان یادآور شد: این مجتمع در دو سازه مختلف ساختمان ورزشی، سالن چند منظوره، توپی، سالن جانبی و ملزومات سالن ورزشی بوده و شامل زیر زمین، پارکینگ، ساختمان اداری و سوئیت ورزشکاران و رستوران است.

پیش از این وزیر نفت با سفر شهرستان گرمی استان اردبیل از کارخانه در حال احداث شیرآلات گازی در این منطقه بازدید و دستور گازرسانی به این کارخانه را صادر کرده بود.

رستم قاسمی وزیر نفت همچنین با حضور در ستاد ارتباطات مردمی وزارت نفت مستقر در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اردبیل به مشکلات و نامه های مردمی رسیدگی کرد.



وی در این ستاد طی سخنانی خدمت رسانی به مردم را یکی از وظایف اصلی وزارت نفت عنوان کرد و ابراز داشت: مجموعه وزارت نفت خادم ملت است و این مجموعه باید طوری با مردم رفتار کرده و خدمت رسانی کند که این خدمات برای مردم ملموس باشد.



ستاد ارتباطات مردمی وزارت نفت همزمان با دور چهارم سفر هیئت دولت به استان اردبیل در ساختمان شرکت گاز استان اردبیل با حضور نماینده تام الاختیار وزیر نفت دایر شده و به مسائل و مشکلات مردم در خصوص مجموعه وزارت نفت رسیدگی می کند.



با استقرار سیستم سامد در ستاد ارتباطات وزارت نفت مستقر در شرکت گاز استان اردبیل ثبت و رسیدگی به مکاتبات و شکایات مردمی از طریق سیستم سامد انجام می شود.