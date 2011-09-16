تساوی آلومینیوم در سکوت ورزشگاه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر پنجشنبه در نخستین هفته از مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور مقابل گل گهر سیرجان با تساوی یک بر یک در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس متوقف شد.

پس از اتفاقاتی که طی یک هفته اخیر برای باشگاه آلومینیوم رخ داد و به علت کاهش بودجه این باشگاه تا نزدیکی های واگذاری امتیازش به یک تیم دیگر پیشرفت بازیکنان آلومینیوم نخستین دیدار خود را با روحیه بسیار کمی آغاز کردند.

در نیمه نخست دو تیم بازی سردی را به نمایش گذاشتند و به غیر از چند موقعیت نه چندان خطرناک که تعداد آنها کمتر از انگشتان یک دست بود اتفاق دیگری روی دروازه ها رخ نداد.

اما در نیمه دوم گل گهر بازی را طوفانی آغاز کرد و طی پنج دقیقه توانست دو موقعیت خطرناک گل روی دروازه آلومینیوم ایجاد کند. در نهایت هادی خدادادی مهاجم فصل گذشته تیم آلومینیوم که این فصل با شماره 19 برای گل گهر بازی می کند توانست در دقیقه 50 با استفاده از به هم ریختگی مهاجمان آلومینیوم دروازه تیم سابق خود را باز کند.

در ادامه بازیکنان آلومینیوم تا حدودی به خود آمدند و با ارسال توپ از کناره ها سعی در جبران گل خورده داشتند. بهمن طهماسبی مهاجم شماره 18 تیم آلومینیوم سه بار صاحب موقعیتهای بسیار خوب گلزنی از روی سانتر از کناره ها شد که هر سه بار با ضربه سر توپ را به بیرون زد.

در نهایت نیز بهمن طهماسبی با یک شوت سرکش از درون محوطه جریمه گل گهر توانست در دقیقه 84 گل تساوی آلومینیوم را به ثمر برساند.

حاشیه های بازی

این دیدار چندین چندین حاشیه نیز داشت که اولین آنها عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه بود. باشگاه آلومینیوم به علت اتفاقاتی که در آخرین دیدار فصل گذشته در بازی آلومینیوم مقابل مقاومت سپاسی رخ داد از سوی کمیته انضباطی به برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگران محکوم شد و به همین دلیل تماشاگران حق حضور در این مسابقه را نداشتند.

اما تعدادی از تماشاگران متعصب آلومینیوم با این وجود نیمه نخست بازی را از روی یکی از ساختمانهای نیمه کاره نزدیک به ورزشگاه تماشا کردند. در نیمه دوم نیز این تماشاگران به ورزشگاه نزدیکتر شدند و از پشت فنسهای بیرونی ورزشگاه بازی را مشاهده و تیم محبوب خود را تشویق کردند.

دیگر حاشیه این دیدار وضعیت نا مطلوب ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس بود. این ورزشگاه که در آبان ماه سال گذشته افتتاح شده به علت احداث پیست دو و میدانی در کنار زمین فوتبال آن قابل استفاده نبود. اما پس از گذشت ماهها هنوز پیست دو و میدانی این ورزشگاه احداث نشده و وسایل احداث پیست هنوز در کنار زمین وجود داشت.

صندلی های ورزشگاه نیز وضعیت نامطلوبی داشتند و به علت عدم استفاده روی هر صندلی خاک فراوانی جمع شده بود که هیچ اقدامی برای تمیز کردن آنها پیش از مسابقه انجام نگرفت.

جایگاه خبرنگاران ورزشگاه هم فاقد هرگونه میز و یا صندلی بود و به علت روشن نبودن کولرها به مکانی کاملا گرم تبدیل شده بود که به همین علت خبرنگاران مجبور شدند بیرون از این جایگاه به کار خود بپردازند.

آخرین حاشیه این دیدار مصاحبه نکردن اکبر میثاقیان با خبرنگاران در پایان مسابقه بود.

همچنین دیگر نماینده فوتبال هرمزگان در لیگ یک یعنی شهرداری بندرعباس روز گذشته توانست گسترش فولاد تبریز را در زمین حریف با یک گل شکست دهد تا به یک برد شیرین در هفته نخست دست یابد.