مدرسه علمیه خواهران خورموج صاحب ساختمان جدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح شامگاه پنجشنبه در نشست با هیئت امنای مدرسه علمیه خواهران خورموج اظهارداشت: عملیات اجرایی این ساختمان تا پایان همین ماه آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی افزود: این مدرسه در سال گذشته با 30 طلبه کار خود را شروع کرد و امسال نیز 104 متقاضی ثبت نام داشته است .

فرماندار دشتی نیز گفت: در سال گذشته 350 میلیون ریال برای تجهیز مدرسه علمیه خواهران خورموج هزینه شد .