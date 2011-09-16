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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

مدرسه علمیه خواهران خورموج صاحب ساختمان جدید می شود

مدرسه علمیه خواهران خورموج صاحب ساختمان جدید می شود

خورموج - خبرگزاری مهر: امام جمعه خورموج گفت: با توجه به ظرفیت پایین مدرسه علمیه خواهران خورموج، این مدرسه صاحب ساختمانی جدید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح شامگاه پنجشنبه در نشست با هیئت امنای مدرسه علمیه خواهران خورموج اظهارداشت: عملیات اجرایی این ساختمان تا پایان همین ماه آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی افزود: این مدرسه در سال گذشته با 30 طلبه کار خود را شروع کرد و امسال نیز 104 متقاضی ثبت نام داشته است.

فرماندار دشتی نیز گفت: در سال گذشته 350 میلیون ریال برای تجهیز مدرسه علمیه خواهران خورموج هزینه شد.

سید علی هاشمی افزود: به دنبال راه‌ اندازی دبیرستانی تحت نظر حوزه علمیه هستیم و مجوزهای لازم گرفته شده و امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش بتوانیم قدمی مثبت در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش و حوزه برداریم.

کد مطلب 1408797

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