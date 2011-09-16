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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

درفشان در گفتگو با مهر:

توان جمع آوری و دفع فاضلاب بوشهر دو برابر می شود

توان جمع آوری و دفع فاضلاب بوشهر دو برابر می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: خط دوم انتقال فاضلاب شهر بوشهر آماده بهره برداری است که با بهره برداری از این خط توان جمع آوری و دفع فاضلاب دو برابر می شود.

محسن درفشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد این خط 18 کیلومتری 85 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهارداشت: با اجرای این طرح از تمام ظرفیت طرح جمع آوری فاضلاب بوشهر به میزان 35 هزار مشترک استفاده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اضافه کرد: اکنون 12 ایستگاه پمپاژ روزانه 32 هزار متر مکعب فاضلاب را از طریق 290 کیلومتر به تصفیه خانه فاضلاب منتقل می کنند.

درفشان یادآور شد: تا کنون 475 میلیارد ریال صرف طرح جمع آوری فاضلاب بوشهر شده و امسال هم 60 میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافته است.

کد مطلب 1408798

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