توان جمع آوری و دفع فاضلاب بوشهر دو برابر می شود

محسن درفشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای ایجاد این خط 18 کیلومتری 85 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی اظهارداشت: با اجرای این طرح از تمام ظرفیت طرح جمع آوری فاضلاب بوشهر به میزان 35 هزار مشترک استفاده خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اضافه کرد: اکنون 12 ایستگاه پمپاژ روزانه 32 هزار متر مکعب فاضلاب را از طریق 290 کیلومتر به تصفیه خانه فاضلاب منتقل می کنند.
درفشان یادآور شد: تا کنون 475 میلیارد ریال صرف طرح جمع آوری فاضلاب بوشهر شده و امسال هم 60 میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافته است.
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