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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

فاز 14 پارس جنوبی 21 درصد پیشرفت دارد

فاز 14 پارس جنوبی 21 درصد پیشرفت دارد

عسلویه - خبرگزاری مهر: مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی گفت: پیشرفت فیزیکی فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی از 21 درصد گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ستاری اظهارداشت: قرارداد فاز 14 پارس جنوبی همراه با فازهای 13، 19 ، 22 ، 23 و 24 طرح توسعه این میدان گازی خرداد پارسال با حضور رئیس جمهور در عسلویه بسته و قرار شد 35 ماهه اجرا شود.

وی افزود: فاز 14 پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین، 400 تن گوگرد و 75 هزار بشکه میعانات گازی و تولید سالانه یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی طراحی شده است.

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی اضافه کرد: ساخت پالایشگاه خشکی به ظرفیت روزانه دو میلیارد فوت مکعب، از دیگر مشخصات این فاز است.

کد مطلب 1408800

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