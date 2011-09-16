فاز 14 پارس جنوبی 21 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ستاری اظهارداشت: قرارداد فاز 14 پارس جنوبی همراه با فازهای 13، 19 ، 22 ، 23 و 24 طرح توسعه این میدان گازی خرداد پارسال با حضور رئیس جمهور در عسلویه بسته و قرار شد 35 ماهه اجرا شود .

وی افزود: فاز 14 پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز شیرین، 400 تن گوگرد و 75 هزار بشکه میعانات گازی و تولید سالانه یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی طراحی شده است .