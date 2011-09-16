گرما روی بازیکنان تاثیر منفی گذاشت/ یک ریال هم دریافت نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر پنجشنبه پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: بازی مقابل تیم قدرتمند آلومینیوم برای ما بسیار سخت بود و گرمای هوا نیز بر سختی های این دیدار افزوده بود.

وی ادامه داد: گرما بر روی کار تیم ما تاثیرات منفی فراوانی گذاشت و من از مسئولان فدراسیون می خواهم تا بازی هایی که قرار است در شهرهای گرمی همچون بندرعباس برگزار شود را یک یا دو ساعت دیرتر برگزار کند.

سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان با تاکید بر اینکه برد مقابل آلومینیوم حق مسلم گل گهر بود، بیان داشت: ما در طول زمان مسابقه بر بازی مسلط بودیم و آلومینیوم فقط با اشتباه فردی مدافعان ما توانست به گل تساوی برسد و اگر این اشتباه نبود آلومینیوم نمی توانست به ما گل بزند.

محمدی با اشاره به حضور 17 بازیکن بومی در تیم گل گهر، اظهار داشت: من برنامه ای سه ساله برای صعود گل گهر به لیگ برتر را به مسئولان باشگاه ارائه کرده ام و امیدوارم در پایان این فصل نیز بتوانیم رتبه خوبی را در جدول به دست بیاوریم.

وی به مشکلات مالی باشگاه گل گهر اشاره کرد و افزود: تا کنون هیچ کدام از بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم حتی یک ریال از مبلغ قرارداد این فصل خود را دریافت نکرده اند و تیم ما هم دارای مشکلات مالی است.