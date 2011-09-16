سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان کارفرمایان کشور پیرامون بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار که به تازگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل نمایندگان کارگری و کارفرمایی شده است خبر داد.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور، اظهار داشت: طی روزهای گذشته و پس از برگزاری نشست چهارم شورای عالی کار به نظر می رسد نمایندگان کارگری مواضع منطقی و معقولی را در زمینه پیش نویس ارائه شده توسط نماینده دولت اتخاذ نکرده اند.

هدف اصلی پیش نویس

درواری با بیان اینکه مطرح شده است پیش نویس ارائه شده به نفع کارفرمایان تنظیم شد، تصریح کرد: باید گفت پیش نویس اصلاح قانون کار به منظور رفع موانع تولید و حفظ اشتغال پایدار تنظیم شده است.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط امروز کارفرمایان بیشتر به دنبال حفظ اشتغال موجود و پایداری آن هستند حال اینکه در هر رشته شغلی چه کسی کار می کند مهم نیست بلکه ماندگاری آن شغل است که باید مورد توجه باشد.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور، افزود: نمی توان انتظار داشت که تکنولوژی و ماشین آلات در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به روز شوند اما نیروی انسانی توانمندی های خود را افزایش ندهد.

نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار، گفت: رفع موانع تولید و حفظ اشتغال در کنار تلاش برای پایدار کردن آن موضوعی است که باید در پیش نویس اصلاح قانون کار مدنظر قرار گیرد.

برداشت نادرست از اصلاحات

درواری در این خصوص که مطرح می شود پیش نویس به نحوی تنظیم شده است که کارفرما بتواند به راحتی نیروی کار را اخراج کند، بیان داشت: چنین برداشتی از اصلاح قانون کار درست نیست.

وی تصریح کرد: نمایندگان کارگری ادعا می کنند که به کلیه مفاد قانون کار و موضوعات مربوط به رفع موانع تولید اشراف دارند اما در نشست ها و جلسات شورای عالی کار چنین چیزی دیده نمی شود.

عضو شورای عالی کار درخواست دو تا سه هفته ای توقف نشست های شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری به منظور بررسی و کارشناسی مواد اصلاحی قانون کار را باعث طولانی شدن چرخه بررسی نهایی اصلاح قانون کار دانست و افزود: اینگونه موارد حوصله دولت و کارفرمایان را سر برده است.

درواری اظهار داشت: در هر حال پیش نویس ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطعی نیست و دو گروه می توانند در مورد آن اظهار نظر کنند.

نقدهای غیرمنصفانه

وی تاخیر در نشست های شورای عالی کار را دور از شان نمایندگان کارگری دانست و گفت: به نظر می رسد برخی گروه های کارگری روند نامناسبی را در اظهار نظرهای خود دنبال می کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه پس از اظهار نظر شورا در مورد اصلاح قانون کار، مجلس بررسی های خود را آغاز خواهد کرد و می توان از آن طریق نیز موارد مورد نیاز را دنبال کرد، اظهار داشت: در حال حاضر باید از نقدهای غیرمنصفانه در مورد اصلاح قانون کار پرهیز شود.

به گفته درواری، فرصت خواهی کارگران در مورد اصلاح قانون کار فقط دوره بررسی را طولانی تر خواهد کرد و نتیجه دیگری برای دو گروه کارگر و کارفرما در بر ندارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری باید بدانند نقاط قوت و ضعف قانون کار کجاست در مورد وضعیت کارفرمایان، تاکید کرد: هم اکنون گروه کارفرمایی با اشراف کامل نسبت به موضوعات و با دیدگاه رفع موانع تولید به دنبال اصلاح قانون کار است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور، نگاه غیرمتعصبانه به اصلاح قانون کار را در جهت ایجاد فرصت های جدید شغلی امری لازم دانست و گفت: عرصه بر اجرای قانون کار نباید تنگ شود.

نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار، از اعلام آمادگی کارفرمایان عضو شورا برای نهایی شدن اصلاحات قانون کار خبر داد و افزود: کارفرمایان توانسته اند نقاط قوت و ضعف قانون کار را شناسایی کنند.

درواری با اشاره به اینکه در نهایت برای اصلاح قانون کار باید به یک نگاه مشترک دست یابیم، تصریح کرد: بدون اینکه از تعامل دولت در اصلاح قانون سوء استفاده شود، آماده ایم تا پس از چند سال کار را نهایی کنیم.