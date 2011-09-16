سفیر امید آمریکا در بن بست؛ تاملی در وضعیت داخلی و خارجی اوباما

اوباما که با شعارها و جنجالهای دهان پرکنی در سال 2008 قدم به کاخ سفید گذاشت و امیدهای فراوانی را در قلب مردم کشورش ایجاد کرد اما با گذشت بیش از سه سال از دوران ریاستش بر کاخ سفید به هیچ یک از وعده های انتخاباتی اش عمل نکرده و تا حد زیادی اعتبار و محبوبیت خود را از دست داده است.

می توان گفت اوباما در دوران ریاست جمهوری اش چه در زمینه سیاست داخلی و چه در زمینه سیاست خارجی موفقیت چشمگیری به دست نیاورده و حتی در بسیاری از عرصه ها شکست های سختی را تجربه کرده است.

چند ماهی است که رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری 2012 در آمریکا آغاز شده، اما اوباما همچنان برای موفقیت در این راستا با مشکلات فراوانی روبروست و موقعیت فعلی وی به هیچ عنوان با روزهای قبل از انتخابات سال 2008 قابل مقایسه نیست.

در حالی که مردم آمریکا در روزهای پایانی دوران ریاست جمهوری بوش از جنگ طلبی های نومحافظه کاران آمریکایی به ستوه آمده بودند و فشارهای اقتصادی بالایی را متحمل شده بودند با ولع تمام به دنبال یک روزنه امید می گشتند تا از این وضعیت خلاص شوند که ناگهان اوباما ظاهر شده و با سر دادن شعارهای تغییر سرنخ احساسات مردمی را در دست گرفته و آنها را با خود به این سو و آن سو کشاند و بالاخره هم با تکیه به این شعار دهان پر کن توانست کلید ورود به کاخ سفید را به دست آورد.

اما امروز این وعده های جنجالی و عدم تحقق آنها به مانعی برای پیروزی مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا تبدیل شده و این انتخابات را به کابوس وحشتناکی برای اوباما تبدیل کرده است.

در این میان تحولات اخیر در خاورمیانه و بهار انقلابهای عربی مانند نمکی بر زخمهای اوباما پاشیده شده و شرایط را برای وی پیچیده تر و دشوارتر کرده است به گونه ای که وی باید حالا سیاستی را در قبال این کشورها در پیش گیرد که محبوبیت مردمی در کشورش را برای وی به ارمغان آورد.

از طرف دیگر متحد دیرین آمریکا در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی نیز در بد مخمصه ای گرفتار شده و با توجه به تحولات اخیر مصر و دیگر کشورهای عربی و بیدار شدن موجی از صهیونیست ستیزی در منطقه در مسیر انزوای روز افزون قرار گرفته است. حالا اوباما که مدت طولانی نظاره گر گستاخی های این طفل محبوبش بوده و عکس العملی در برابر شهرک سازیهای بی رویه این رژیم اشغالگر در کرانه باختری نشان نمی داد حالا باید فکری برای این متحد اسیر در چنگال نفرت ملتهای منطقه کند و چاره ای برای رهایی وی بیاندیشد و الا ممکن است این مسئله به مانع بزرگی برای ورود مجدد وی به کاخ سفید تبدیل شود. چرا که لابی صهیونیستها در آمریکا یکی از قدرتمندترین ستونهای حمایتی برای دوام و بقای یک سیاستمدار محسوب می شود.

وضعیت در عراق و افغانستان نیز برای اوباما مساعد نیست و این جنگ های طولانی همراه با هزینه های بالا و سرسام آور آن در شرایط بحران اقتصادی آمریکا مردم را به شدت خسته کرده و اکثر آمریکاییها خواهان عقب نشینی هر چه سریعتر نیروهای آمریکایی از این کشور هستند.

آمریکایی ها هیچ گاه گمان نمی کردند 10 سال پس از لشکرکشی به افغانستان که رسما با ادعای نابودی طالبان و افراط گرایی و با خرج هزینه های گزاف آغاز شده بود حالا با پیشنهاد مذاکره با کسانی از طرف سیاستمداران خود مواجه شوند که مدتهای طولانی با بمب و موشک به جنگ آنها رفته بودند.

این روزها مشکلات فراوان آمریکا و جنگ طولانی مدت در افغانستان ناگزیر بحث گفتگو و مذاکره با طالبان را در بین سیاستمداران آمریکایی ایجاد کرده است و مردم این کشور را در برابر این چرخش سیاستهای دولتمردانشان شگفت زده کرده است.



در حالی که اوباما وعده داده است تا پایان سال 2014 تمام نیروهای ناتو از افغانستان عقب نشینی خواهند کرد اما شرایط اجتماعی و امنیتی در این کشور مساعد نبوده و طالبان همچنان در افغانستان قدرت دارد.

وضعیت اقتصادی در آمریکا نیز بسیار بحرانی است و نرخ بالای بیکاری امان مردم را بریده و آنها را در ناامیدی فرو برده است. نظرسنجی ها هم حاکی از آن است که اوباما در بد وضعیتی قرار گرفته و در باتلاقی گرفتار شده است که هر چه بیشتر در آن دست و پا می زند بیشتر فرو می رود.

اوباما اخیرا در کنگره طرح جدید 450 میلیارد دلاری را برای اشتغال ارائه داده که هدف از آن مبارزه با بیکاری می باشد که نرخ آن در ایالت متحده به بیش از نه درصد رسیده است. وی همچنین از نمایندگان کنگره درخواست کرده است که هر چه سریعتر اقدام کنند و از وی پیروی کنند وگرنه او خود طور مستقیم با مردم آمریکا سخن خواهد گفت.

به این ترتیب اوباما تلاش کرد تا شکست های خود در عرصه اقتصادی کشورش را به گردن کشمکش هایی که با جمهوریخواهان بر سر این مسئله داشته بیاندازد و خود را نزد مردم بی تقصیر نشان دهد. اما جمهوریخواهان در زمان تصمیم گیری برای افزایش سقف بدهیهای آمریکا نشان دادند که نه خواهان هزینه های اضافی هستند و نه خواهان وضع مالیات های بیشتر. پس می توان گفت این راه هم که اوباما برای فرار از ناکامی انتخاب کرده به بن بست منتهی می شود.

"لورنس سامرز" وزیر سابق خزانه داری آمریکا نیز در گزارشی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت کنونی در حل بحران اقتصادی، دولت باراک اوباما را در آستانه سقوط دانست.

بر اساس نظرسنجی که اخیرا موسسه گالوپ منتشر کرده اکثر شهروندان آمریکایی سیاستهای رئیس جمهوری خود را تایید نمی کنند. بر اساس این نظرسنجی بیش از 63 درصد از شهروندان آمریکایی دیدی منفی نسبت به دولت فدرال در این کشور دارند و تنها 17 درصد عقیده دارند که سیاستهای اوباما مثبت بوده است. بر این اساس کمتر از 38 درصد نیز اعلام کرده اند که اوباما را به عنوان رئیس جمهوری تایید می کنند.

اوباما تلاش زیادی کرد تا بتواند موقعیت خود و حزب دموکرات را در نظرسنجی ها بهبود دهد. وی بعد از کشته شدن اسامه بن لادن مانور زیادی روی این موضوع داد و سعی کرد از این حادثه به عنوان نقطه شروعی برای کسب محبوبیت خود و حزبش استفاده کند اما نتیجه ای عاید وی نشد و نظرسنجی ها همچنان شکست وی در انتخابات آتی ریاست جمهوری را پیش بینی کرده و امیدهای جمهوریخواهان را برای پیروزی بیشتر کرده است.

روزنامه زوددویچه سایتونگ چندی پیش در مقاله ای آمریکا را در مسیر حاکمیت مجدد جمهوریخواهان چالش ساز ارزیابی کرد.



این روزنامه آلمانی در مقاله دیگری وضعیت اوباما در آمریکا را بسیار وخیم ارزیابی کرده و تاکید کرد دیگر روش سخنرانیهای پر آب و تاب برای جلب محبوبیت مردم برای آقای تغییر جواب نمی دهد.

به این ترتیب می توان گفت اوباما در چنین شرایط آشفته و پیچیده ای که در جبهه های مختلف سیاسی برای او ایجاد شده است و با وجود تلاش فراوانی که برای رهایی از این چالشها می کند چشم انداز روشنی برای موفقیت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا ندارد.

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زکیه شریعتمدار تهرانی