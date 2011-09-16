40 قطعه عکس و اسناد تاریخی استرآباد قدیم به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، دست اندرکاران ستاد بزرگداشت روز گرگان برای آگاهی بیشتر شهروندان از مراکز و اسناد تاریخی موجود از استراباد قدیم و گرگان فعلی، مجموعه ای از تصاویر به جا مانده از مراکز تاریخی را در قالب نمایشگاه در محله دوشنبه ای در بافت تاریخی گرگان به نمایش عموم درآوردند.

این عکس ها شامل عکس های از دهه های 30 تا 40 از دوره های قاجار، پهلوی اول و دوم تا دوران انقلاب شکوهمند اسلامی شامل میدان شهرداری، عمارت های تاریخی شهرداری، کلاه فرنگی، مدارس قدیمی، تیم های ورزشی، باستانی کاران و اسناد تاریخی شامل آگهی های قدیم شهرداری، اطلاعیه های عمومی شهرداری، سند مراسله وزارت امور خارجه با معتمدان گرگانی و سند تلگراف قدیمی مربوط به خانواده کبیر است.

در این نمایشگاه همچنین گنجینه ای اشیاء شامل سماورهای قدیمی، ظروف قدیمی شامل چینی، سرامیک و سفال قدیمی که در محل امامزاده راضیه و مرضیه نگهداری می شود، به نمایش گذاشته شده است.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان عصر پنجشنبه در بازدید از این نمایشگاه ضمن تقدیر از برپایی چنین نمایشگاهی از برگزار کنندگان خواست این نمایشگاه که در واقع نوعی نمایش اصالت تاریخی و تصاویر با ارزش چهره های برجسته گرگان زمین است در سایر محلات شهر گرگان نیز برای اطلاع گسترده شهروندان به نمایش گذاشته شود.