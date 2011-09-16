ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر گیلان به هفت میلیون تن می رسد

فرهاد منتصر کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون به طورمیانگین دو هزار و 205 فروند کشتی با ظرفیت تخلیه و بارگیری حداقل شش میلیون و 848 هزار تن کالا در بندرانزلی پهلومی گیرند.

وی همچنین با اشاره به حجم بالای تخلیه و بارگیری کالا در بندرانزلی اظهارداشت: پارسال حدود 10 میلیون تن کالا در بنادر جنوبی دریای خزر از جمله بنادر نوشهر، فریدونکنار، امیرآباد مازندران و بندرانزلی تخلیه و بارگیری شد که 68 درصد آن به بندر انزلی اختصاص داشت.

مدیرکل بنادر گیلان گفت: هم مرزبودن با خزر و قرارگرفتن درراه گذربین المللی شمال - جنوب و در نتیجه دسترسی آسان به روسیه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز و درنهایت اروپا، این استان را به مکانی مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت بالای حمل و نقل دریایی نقش مهمی در تقویت بنیان های اقتصادی کشور ایفا می کنند، افزود: اهمیت درآمدهای دریایی از گذرکشورهای صاحب بندر و نقش مهم و مستقیم بندر برای اشتغالزایی بیانگر ارزش های اقتصادی فعالیت های بندری است.

کوهساری گفت: نقش درآمدهای بندری امروز به حدی است که برخی کشورها استفاده از این درآمدها را راهکاری برای تبدیل شدن به قدرت های بزرگ اقتصادی می دانند.

وی اظهارداشت: در کشورهایی که به دریا راه دارند 70 درصد تجارت خارجی از طریق بندرهای مهم انجام می شود و در ایران این رقم در حدود 90 درصد است.

مدیرکل بنادر گیلان با بیان اینکه همواره از بندرها به عنوان محرک اقتصاد کشورها یاد می کنند، یادآورشد: بندربه عنوان شاهراه ورود و خروج کالا همواره نقش اساسی درافزایش ثروت کشور و معیشت مردم دارد.