به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد قاسم حسینی شامگاه پنج‌شنبه در همایش آشنایی با ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی که با حضور استاندار قم و معاونین وی، حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، صاحبان صنایع، بازرگانان، اصناف و جمعی از مدیران اجرایی استان در سالن همایش‌های مدرسه امام خمینی(ره) برگزار شد با بیان این مطلب تصریح کرد: در ایران به برنامه‌ها توجه چندانی نمی‌شود که بی‌توجهی مشکلات زیادی را گریبان گیر کشور کرده است.



وی با تأکید بر برنامه‌ریزی در همه ابعاد افزود: در برنامه‌ریزی‌ها باید به هدف، منابع، اولویت‌ها، ابزار کار، نیروی انسانی و مسیر‌ها توجه شود که با تحقق این موضوع از اتلاف منابع، وقت و هدر رفت سرمایه و انرژی جلوگیری می‌شود.



توانمندسازی بخش خصوصی از اهداف ایجاد صندوق توسعه ملی است



قائم مقام صندوق توسعه ملی ایران با اشاره به افق چشم انداز ۱۴۰۴ احداث صندوق توسعه ملی را از ظرفیت‌های برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و اظهار داشت: هدف این صندوق توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه ملی با تکیه بر ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی و افزایش توان ملی است.



حسینی ادامه داد: تحقق سند چشم انداز نیازمند استفاده حداکثری و بهینه از همه منابع مادی و معنوی، فرصت‌ها، داشتن برنامه‌های اجرایی و استراتژی‌های مشخص است.



وی تمرکز برنامه‌های سند چشم انداز را بر اساس برنامه‌های مسئله محور عنوان کرد و گفت: در شورای عالی تدوین برنامه ۸۰ مسئله و مشکل اساسی در کشور شناسایی شد که مسائل بانکی، سلامت، گمرک و امنیت غذایی از جمله این مسائل است.



قائم مقام صندوق توسعه ملی ایران با اشاره به قرار گرفتن در دهه پیشرفت و عدالت افزود: ما مدیران اجرایی باید ببینیم که با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران آیا همه استان‌های کشور توانسته‌اند از امکانات کشور به طور عادلانه و مساوی بهره‌مند شوند یا خیر.



8 استان و ۱۲۰ شهرستان محروم در کشور شناسایی شده است



حسینی با اعلام اینکه ۸ استان و ۱۲۰ شهرستان محروم در کشور شناسایی شده است تصریح کرد: شناسایی مناطق محروم حاکی از منفی بودن پاسخ این سئوال است و نشان می‌دهد که ما هنوز نتوانسته‌ایم تعادل و توازن لازم را در دستیابی همه اقشار از امکانات کشور ایجاد کنیم.



وی ایجاد صندوق توسعه ملی را از احکام ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان کرد و اظهار داشت: بنا بر ابلاغ معظم له، دولت موظف شده است تا مقدار ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به حساب این صندوق واریز کند.



صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی است



قائم مقام صندوق توسعه ملی ایران با بیان اینکه این صندوق غیر دولتی و یک صندوق بین نسلی است اظهار داشت: بر خلاف حساب ذخیره ارزی دولت و مجلس اجازه برداشت از این صندوق را ندارند و تمامی موجودی آن برای مردم در نظر گرفته شده است.



حسینی با اشاره به میزان اعتبار این صندوق مبلغ موجودی آن را ۲۱ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با گذشت هر سال سه درصد به میزان مبلغی که دولت باید به حساب صندوق واریز کند افزوده می‌شود که با توجه به این موضوع پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه پنجم این موجودی به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.



وی با اعلام اینکه این صندوق به بخش خصوصی و تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی تسهیلات پرداخت می‌کند میزان آنرا به ترتیب ۸۰ و ۲۰ درصد ذکر کرد.



قائم مقام صندوق توسعه ملی ایران سرمایه گذاری در بازارهای جهانی، صادرات کالا و خدمات و ارائه تسهیلات و ضمانت نامه به متقاضیان را از مزایای این صندوق عنوان کرد.