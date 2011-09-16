امنیت پایدار در سایه افزایش مشارکت مردم با پلیس ایجاد می شود

سرهنگ یدالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وجود عدالت اجتماعی در تأمین امنیت موثر است، افزود: امنیت مهمترین نیاز جامعه است و فعالان عرصه اطلاع رسانی همراه با پلیس در تولید و افزایش احساس امنیت در جامعه تلاش می کنند.

وی اظهارداشت: وجود اشتغال و بیکاری فصلی یکی از مسائل قابل توجه در بروز احساس ناامنی است که باید مسئولان به این مهم برنامه ریزی و رویکرد اساسی داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده پلیس گیلان با بیان اینکه استان از ظرفیت های قابل توجهی در بخش گردشگری و ایجاد اشتغال سالم برخوردار است، گفت: تغییر نگاه به حضور گردشگران از تهدید به یک فرصت، چشم انداز امید بخشی را برای ایجاد اشتغال پایدار در استان نوید می دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید با برنامه ‌های مختلف احساس امنیت را در جامعه افزایش داد، افزود: احساس امنیت در جامعه بسیار مهم و ضروری است و باید راهکارهای مناسبی در این زمینه ارائه و اجرا شود.

حسینی با اشاره به اینکه گردشگری با توجه به میزان بالای اشتغالزایی و کارآفرینی از مهمترین محورهای توسعه استان به شمار می رود، گفت: ملزومات توسعه این صنعت و اصلی ترین لازمه اش تامین امنیت است.

وی در ادامه امنیت را یکی از عوامل تاثر گذار در توسعه گردشگری دانست و یادآورشد: امنیت زیربنای همه خوبی ها، پیشرفت ها و آبادانی ها در کشور است.