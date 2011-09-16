گروه آریا سهام هیچ شرکت اصل چهل و چهارمی را نخریده است

به گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد زمان بازپرداخت مبالغ پذیره نویسی بانک آریا به مردم گفت: این موضوع بر عهده بانک مرکزی است، با توجه به اینکه مجوز اولیه انجام پذیره نویسی از سوی بانک مرکزی صادر شده بود، برای بازگشت پول از بانک مرکزی باید سئوال شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه پول پذیره نویسی نزد یکی از بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد، تصریح کرد: پول موسسان بانک آریا نیز نزد بانک مرکزی است، لذا بانک مرکزی در خصوص برگشت پول پذیره نویسان تصمیم گیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا "امیرمنصور آریا" در بورس پرونده، شرکت یا سهامی دارد؟ گفت: خیر، در بورس بحثی در این خصوص وجود نداشته، این فرد سهامی هم از بورس خریداری نکرده است.

فولاد خوزستان

صالح آبادی در پاسخ به سئوال دیگری خبرنگار مهر در مورد وضعیت سهام فولاد خوزستان که توسط رئیس گروه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خریداری شده است، اظهارداشت: سهامدار فولاد خوزستان دولت است، 30 درصد سهام این شرکت در مقطع زمانی عرضه و به بخش خصوصی فروخته شد.

وی ادامه داد: پس از آن بر اساس داستانی که همه از آن مطلع هستند، سهام این شرکت به دولت برگشت خورد و سهام این شرکت هم اکنون متعلق به دولت است و ارتباطی به این گروه ندارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه این فرد هیچ شرکتی در بورس ندارد، افزود: هیچ شرکت اصل چهل و چهارمی هم از بورس خریداری نکرده است.