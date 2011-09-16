به گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این مطلب که در بورس نفت معامله ای صورت نمی گیرد و خریداری برای نفت عرضه شده نیست؟ گفت: در رابطه با بورس نفت آنچه که به حوزه بازار سرمایه مربوط می شود، ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام معاملات بوده است که این کار انجام شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

بورس نفت

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در عرضه ها معاملات قبلی بعضا قیمتهایی وجود داشت که با قیمتهای خریداران فاصله داشت، بنابراین مقرر شد که شرکت ملی نفت ایران جلساتی را با خریداران برگزار و دیدگاهها را به یکدیگر نزدیک نماید، تا کار به جایی نرسد که شرکت ملی نفت عرضه کند ولی هیچ خریداری در بورس حضور پیدا نکند و امید است که این برنامه ها انجام شود.

وی با تاکید بر نزدیک شدن دیدگاه فروشنده و خریدار به یکدیگر برای انجام معاملات نفت خام در بورس در مورد احتمال توقف بورس نفت با روند فعلی اظهارداشت: آنچه که مربوط به بازار سرمایه و فراهم شدن بستر انجام معاملات بود انجام شده است.

صالح آبادی افزود: موفقیت انجام معاملات به چگونگی حضور فروشنده نفت و خریداران بستگی دارد تا دیدگاههای آنها به هم نزدیک باشد و درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند تا بتوانیم عرضه و تقاضا را در این بازار شکل دهیم که این بخش از اختیارات بازار سرمایه خارج است.

بورس انرژی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از مشخص شدن موسسن بورس انرژی خبرداد و تصریح کرد: براساس درخواستها و روش تصویب شده در هیئت مدیره سازمان بورس و شورایعالی بورس ، سهام موسسان بورس انرژی تخصیص پیدا کرده است.

به گفته وی سهم موسسین 80 درصد است که در یک دوره زمانی باید پول آن به حساب بورس انرژی در شرف تاسیس که در بانک افتتاح می شود، واریز شود و 20 درصد مابقی هم از طریق پذیره نویسی عمومی تامین شود.

صالح آبادی با بیان اینکه پس از واریز پول توسط موسسین و نهایی شدن طرح اساسنامه عرضه عمومی انجام خواهد شد، افزود: احتمالا پذیره نویسی در مهرماه انجام خواهد شد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار اولین محصولی که در بورس انرژی عرضه خواهد شد را برق عنوان کرد و افزود: در بعد داخلی و صادراتی که برق به کشورهای منطقه صادر می شود، در اینب ازار مورد کشف قیمت قرار می گیرد و معامله می شود.

وی خاطرنشان کرد: بورس انرژی دارای ساختمان و نرم افزار معاملاتی مستقل خواهد بود و زیر ساختهای متفاوتی با سایر بورسها خواهد داشت.

وضعیت بازار سرمایه

صالح آبادی ارزش بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار و فرابورس را 150 میلیارد دلار و حجم معاملات بازار سرمایه در 6 ماه ابتدای سال جاری را بیش از 16 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تعداد معاملات بورس اوراق بهادار به 2 میلیون و 300 هزار دفعه و در فرابورس به 600 هزار دفعه در همین مدت زمان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در بورس کالاحدود 9 هزار میلیارد تومان معامله صورت گرفته است، تصریح کرد: بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون 16 درصد بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه از نظر نقدشوندگی بازار سرمایه در وضعیت مطلوبی به سر می برد، افزود: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه به 4.5 میلیون کد رسیده است.

وی از افزوده شدن بیش از یک میلیون نفر به سهامداران بورس طی یکسال اخیر خبرداد و تصریح کرد: در مرحله واگذاری سهام پالایشگاهها قرار داریم به نحویکه سهام پالایشگاه بندرعباس در هیئت پذیرش بورس مطرح است.

صالح آبادی با اشاره به پذیرش سهام ذوب آهن اصفهان در هفته گذشته در فرابورس، افزود: شرکتهای پتروشیمی هم در حال طی مراحل آماده سازی سهام هستند و طی هفته گذشته پتروشیمی کرمانشاه در بورس پذیرش شد.

توسعه بورس شتاب می گیرد

وی همچنین در مراسم سخنرانی در این نمایشگاه با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه شتاب بیشتری در طول 5 سال آینده به خود می گیرد، آشنایی مردم با بازار سرمایه را از مهم ترین اهداف برگزاری پنجمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی اعلام کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از فراهم شدن 5 زیرساخت مهم بازار سرمایه شامل راه اندازی ابزارهای مالی جدید، بازارها و نهادهای مالی، قوانین و مقررات، فناوری اطلاعات و فرهنگی در سالهای اخیر خبرداد.

وی با بیان اینکه ابزارهای مالی به سه بخش مالکیتی، بدهی و مدیریت ریسک در تمام جهان تقسیم بندی شده اند، اظهارداشت: خوشبختانه دربورس تهران در هر سه بخش فعال است که در آینده نزدیک با راه اندازی ابزارهای مالی جدید این حوزه ها تکمیل تر خواهد شد.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات، سیستم جدید معاملات بورس نصب و تعداد ایستگاه های معاملاتی افزایش یافت تا سطح دسترسی ها به بورس تهران افزایش یابد، معاملات برخط (آن لاین) راه اندازی شده است و معامله گران در گذشته نقش مهمی در جهت دهی بازار داشتند اما با راه اندازی معاملات بر خط ، هزاران نفر بر معاملات بورس اثرگذار هستند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نقش تحلیل گران در بازار سرمایه پررنگ تر خواهد شد، افزود: بازار سرمایه در افق ایران 1404 یکی از بخش های اقتصادی مهم است که امیدواریم زودتر از آن زمان به قدرت اول منطقه در این بخش تبدیل شویم.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه هم اکنون بورس تهران در برخی از شاخص ها در منطقه خاورمیانه در مکان نخست قرار دارد، گفت : در حال حاضر با صدور 4.5 میلیون کد سهامداری در بورس تهران و فرابورس ایران بازار سرمایه بیشترین سهامدار را در این منطقه در اختیار دارد.

وی اضافه کرد: بورس تهران از لحاظ تنوع صنایع و بازدهی در شرایط مطلوبی در منطقه قرار دارد و از نظر ارزش بازار در مکان سوم ایستاده است که امیدواریم بتوانیم بتوانیم هر چه سریعتر در این شاخص در صدر قرار گیریم.