جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی به نام گلستان سند خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی جوانان با حضور هنرمندان جوان و مسئولان هنری برای چهارمین سال متولی در گلستان برگزار شد.
این جشنواره چهار روزه با شرکت بیش از 300 هنرمند داخلی و خارجی از صبح شنبه در تالار فخرالدین اسعدگرگانی آغاز به کار کرد و روز سه شنبه نیز با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
وی عنوان کرد: بهمن عبدی، اردشیر رستمی و جواد علیزاده داوری آثار کاریکاتور، نادر قشقایی، پریسا خضابی و شاهرخ اکبری دیلمقانی داوری آثار حجم و علیرضا کریمی صارمی، کتایون قدس راد و بابک صدیقی داوری آثار عکاسی جشنواره را انجام دادند.
منتظری افزود: داوری آثار طراحی و نقاشی را احمد وکیلی، احمد خلیلی فرد، منوچهر موغاری، غلامعلی طاهری و علی بیگی پرست، داوری آثار گرافیک را بهرام کلهرنیا، مهدی رحیمی و حسین نوروزی و داوری بخش نگارگری را جلیل جوکار، عسکر مرادی و عبدالله محرمی بر عهده داشتند و آثار خوشنویسی توسط علی تن، احمد پیله چی و محمد تقی فردین تبریزی داوری شد.
وی یادآور شد: هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و استانداری گلستان 19 تا 22 شهریورماه در گرگان برگزار شد.
در روز افتتاح این رویداد فرهنگی که به نام گرگان، فرهیختگان، استعدادهای درخشان و چهره های ماندگار نامگذاری شده است، از ساعت 17 برنامه های متنوعی شامل اجرای موسیقی سنتی گرگان برای نخستین بار، خیمه شب بازی، نمایش طنز، نمایش عکس، نمایش کتاب هایی با عنوان گرگان و نویسندگان گرگانی، نمایش سوغات و صنایع دستی این شهر با حضور همه شهروندان، بزرگان شهر، گرگانی دوستان به اجرا گذاشته شد.
مسابقات مچ اندازی در محله قدیمی دوشنبه ای در نخستین روز برپایی آیین روز گرگان تدارک دیده شد و در روز 21 شهریور که به نام گرگان، تاریخ، هنر، ادب، فولکور و فرهنگ نامگذاری شده است دو برنامه نمایشگاه عکس از اسناد تاریخی گرگان در محله دوشنبه ای و نشست گرگان پژوهی در سالن میردادماد این شهر انجام شد.
در روز 22 شهریورماه که به نام گرگان، امنیـت، حقـوق شهروندان و توسعه خدمات شهری نامگذاری شده است و برنامه این روز درود همشهری بود که در طی سه روز ویژه سالمندان و بازنشستگان فرهنگی شهر گرگان در محل خانه تاریخی امیر لطیفی و خانه تقوی برگزار شد.
روز 23 شهریور به نام گرگان، اکولوژی، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نامگذاری شده است و روز 24 شهریور روز گرگان، میراث فرهنگی و تاریخی و گردشگری نام گذاشته شده است.
26 شهریور آخرین روز آیین گرامیداشت روز گرگان به نام گرگان، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بود که برای این روز در محل تالار فخرالدین اسعد گرگانی همایشی با نام سلامت شهروندان گرگانی با حضور کارشناسان سلامت برای شهروندان برپا خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به قابلیتها و توانمندیهای موجود در این استان بر لزوم توسعه فعالیتهای این رسانه در استان تاکید کرد.
حجت الاسلام نورالله ولی نژاد بیان داشت: رسانه و اصحاب رسانه باید دست به دست هم دهند تا موانع توسعه این استان پرقابلیت رفع شود.
وی اظهار داشت: گلستان استانی تازه تاسیس است و در مقایسه با دیگر استانها از محدودیتهایی برخوردار است و در این بین این نقش رسانه است تا با پرداختن به مسائل زمینه توسعه استان را فراهم کند.
وی با اشاره به قابلیتها و عملکرد نمایندگی خبرگزاری مهر در استان گلستان عنوان کرد: این استان دارای قابلیتهای خوبی است ولی از نظر امکانات و تجهیزات با کمبودهایی مواجه است.
نورالله ولی نژاد بیان داشت: خوشبختانه خبرگزاری مهر هم در سطح کشور و هم در سطح استان خوشنام است و رجوع به این رسانه زیاد است.
وی عنوان کرد: بهره گیری مطبوعات استان نیز از اخبار این رسانه زیاد است و این خبرگزاری خوب جا افتاده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: این رسانه در استان به ساخمان و تجهیزات مناسب نیاز دارد و امیداریم با تعامل مطلوب به نیازهای این رسانه پاسخ داده شود.
وی با اشاره به وجود اقوام مختلف در استان گلستان تاکید کرد: گلستان استانی است که اقوام مختلف با مسالمت در کنار هم به سر می برند و نیاز است به مسائل فرهنگی و اقوام مختلف پرداخت شود.
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