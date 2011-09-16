جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی به نام گلستان سند خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی جوانان با حضور هنرمندان جوان و مسئولان هنری برای چهارمین سال متولی در گلستان برگزار شد.

این جشنواره چهار روزه با شرکت بیش از 300 هنرمند داخلی و خارجی از صبح شنبه در تالار فخرالدین اسعدگرگانی آغاز به کار کرد و روز سه شنبه نیز با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

غلامرضا منتظری، دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی این دوره جشنواره گفت: این جشنواره با حضور 270 هنرمند از 31 استان کشور و 54 هنرمند از 16 کشور جهان برگزار شد.

وی افزود: هنرمندان جوان 19 تا 25 سال در کارگاه های رشته های خوشنویسی، طراحی و نقاشی، نگارگری، عکاسی، حجم، کاریکاتور و گرافیک با یکدیگر رقابت کردند.



وی تصریح کرد: آثار هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان در هفت رشته توسط 23هنرمند بررسی و داوری شد.



وی عنوان کرد: بهمن عبدی، اردشیر رستمی و جواد علیزاده داوری آثار کاریکاتور، نادر قشقایی، پریسا خضابی و شاهرخ اکبری دیلمقانی داوری آثار حجم و علیرضا کریمی صارمی، کتایون قدس راد و بابک صدیقی داوری آثار عکاسی جشنواره را انجام دادند.



منتظری افزود: داوری آثار طراحی و نقاشی را احمد وکیلی، احمد خلیلی فرد، منوچهر موغاری، غلامعلی طاهری و علی بیگی پرست، داوری آثار گرافیک را بهرام کلهرنیا، مهدی رحیمی و حسین نوروزی و داوری بخش نگارگری را جلیل جوکار، عسکر مرادی و عبدالله محرمی بر عهده داشتند و آثار خوشنویسی توسط علی تن، احمد پیله چی و محمد تقی فردین تبریزی داوری شد.



وی یادآور شد: هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و استانداری گلستان 19 تا 22 شهریورماه در گرگان برگزار شد.

منتظری افزود: داوری آثار طراحی و نقاشی را احمد وکیلی، احمد خلیلی فرد، منوچهر موغاری، غلامعلی طاهری و علی بیگی پرست، داوری آثار گرافیک را بهرام کلهرنیا، مهدی رحیمی و حسین نوروزی و داوری بخش نگارگری را جلیل جوکار، عسکر مرادی و عبدالله محرمی بر عهده داشتند و آثار خوشنویسی توسط علی تن، احمد پیله چی و محمد تقی فردین تبریزی داوری شد.وی یادآور شد: هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و استانداری گلستان 19 تا 22 شهریورماه در گرگان برگزار شد.

به گزارش مهر، به دلیل میزبانی مطلوب گلستان و سطح بالای جشنواره، اجرای جشنواره به مدت پنج سال دیگر نیز در این استان تمدید شد.



برنامه روز گرگان





گرگان در هفت روز گذشته میزبان اجرای برنامه های روز گرگان بود و برنامه های روز گرگان از روز یکشنبه 20 شهریور به مدت 6 روز با عنوان های مختلف در محل های تعیین شده برپا شد.



در روز افتتاح این رویداد فرهنگی که به نام گرگان، فرهیختگان، استعدادهای درخشان و چهره های ماندگار نامگذاری شده است، از ساعت 17 برنامه های متنوعی شامل اجرای موسیقی سنتی گرگان برای نخستین بار، خیمه شب بازی، نمایش طنز، نمایش عکس، نمایش کتاب هایی با عنوان گرگان و نویسندگان گرگانی، نمایش سوغات و صنایع دستی این شهر با حضور همه شهروندان، بزرگان شهر، گرگانی دوستان به اجرا گذاشته شد.



مسابقات مچ اندازی در محله قدیمی دوشنبه ای در نخستین روز برپایی آیین روز گرگان تدارک دیده شد و در روز 21 شهریور که به نام گرگان، تاریخ، هنر، ادب، فولکور و فرهنگ نامگذاری شده است دو برنامه نمایشگاه عکس از اسناد تاریخی گرگان در محله دوشنبه ای و نشست گرگان پژوهی در سالن میردادماد این شهر انجام شد.



در روز 22 شهریورماه که به نام گرگان، امنیـت، حقـوق شهروندان و توسعه خدمات شهری نامگذاری شده است و برنامه این روز درود همشهری بود که در طی سه روز ویژه سالمندان و بازنشستگان فرهنگی شهر گرگان در محل خانه تاریخی امیر لطیفی و خانه تقوی برگزار شد.



روز 23 شهریور به نام گرگان، اکولوژی، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نامگذاری شده است و روز 24 شهریور روز گرگان، میراث فرهنگی و تاریخی و گردشگری نام گذاشته شده است.



در این روز به مناسبت 80 سالگی ثبت بافت تاریخی گرگان، مقرر شده است که جشنی با حضوردوستداران بافت تاریخی گرگان برپا شد.

شهروند سالم با ورزش های عمومی نیز از عنوان های روز 25 شهریور است که در آن برنامه های تفریحی شامل ماهیگیری با دست، مسابقه قوی ترین مردان محله، جشن بادبادک ها و صعود کوهنوردان به ارتفاعات گرگان در آن گنجانده شده است.



26 شهریور آخرین روز آیین گرامیداشت روز گرگان به نام گرگان، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بود که برای این روز در محل تالار فخرالدین اسعد گرگانی همایشی با نام سلامت شهروندان گرگانی با حضور کارشناسان سلامت برای شهروندان برپا خواهد شد.



نشست صمیمی تبلیغات اسلامی گلستان با خبرگزاری مهر



هفته گذشته در نشست صمیمی مدیرکل تبلیغات گلستان با سرپرست و خبرنگاران خبرگزاری مهر در گلستان به تشریح فعالیتها و عملکرد این رسانه در استان پرداخت شد.