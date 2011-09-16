تحقق جهاد اقتصادی درگرو استفاده از ظرفیت‌ صندوق توسعه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور شامگاه پنج‌شنبه در همایش آشنایی با ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی که با حضور قائم مقام صندوق توسعه ملی ایران، حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، اصناف، بازرگانان و تولیدکنندگان قم در سالن همایش‌های مدرسه امام خمینی‌(ره) برگزار شد با اشاره به بحران اقتصادی جهان از آن به عنوان سونامی اقتصادی یاد کرد و افزود: مقام معظم رهبری با ظرافت و هوشمندی خاص این سال را به نام جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و این امر نشان دهنده مسئولیت تمامی مسئولان اجرایی در سطح کشور است.



وی از ایجاد صندوق توسعه ملی به عنوان موقعیتی ارزشمند و استثنایی یاد کرد و اظهار داشت: برای خیزش بلند اقتصادی ایجاد چنین ساختاری لازم بود که خوشبختانه محقق شد.



استاندار قم به صاحبان مشاغل تأکید کرد: در صورت داشتن طرح هر چه سریع‌تر آن را به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ارائه و برای دریافت تسهیلات صندوق اقدام کنند.



موسی‌پور برگزاری این همایش را فرصتی مناسب برای صاحبان مشاغل دانست و اظهار داشت: صاحبان طرح‌ها با ارائه طرح‌های خود به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و بررسی آنها در این کارگروه می‌توانند از خدمات ارزنده این صندوق بهره‌مند و طرح‌های خود را به نتیجه برسانند.



وی همچنین از قائم مقام صندوق توسعه ملی خواست تا برخی از فرایند‌ها را به لحاظ زمانی کوتاه و یا حذف کند.



استاندار قم با بیان اینکه ساختار سیستم بانکی ما بیمار است ادامه داد: برای پیشبرد سریع‌تر برنامه‌ها بهتر است از هر بانک یک شعبه برای انجام خدمات تسهیلات صندوق معرفی و پرسنل بانک‌ها آموزش‌های لازم را دریافت و نسبت به حساسیت موضوع و وظایف خود توجیه شوند.



موسی‌پور افزود: علیرغم همه تحریم‌ها و با توجه به بحران اقتصادی دنیا در ۶ ماهه گذشته عملکرد بورس ایران با درآمد ۱۳ هزار میلیارد دلار، نشان دهنده وجود زمینه برای تحقق جهاد اقتصادی است.



وی اضافه کرد: فعالیت هوشمندانه صندوق توسعه ملی بر این رونق می‌افزاید.