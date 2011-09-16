قرعه دشوار حسن رحیمی و همگروهی با کشتی گیران مدعی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک در حالی از امروز جمعه در شهر استانبول ترکیه آغاز می شود که حسن رحیمی نماینده کشورمان از ظهر امروز به مصاف حریفان خود می رود.

مراسم وزن کشی این وزن پنجشنبه شب برگزار شد که رحیمی در وزنی که 45 کشتی گیر بروی باسکول رفتند در دور اول به مصاف نماینده رومانی می رود و در صورت پیروزی با برنده دیدار"دلشاد منصوراف" کشتی گیر سرشناس ازبک یا "کیونگ ایل" قهرمان جهان از کره شمالی می رود. کشتی گیران گرجستان، بلاروس، بلغارستان و ژاپن نیز در گروه نماینده ایران قرار دارند.

مسابقات شش وزن باقی مانده روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود. نفرات اول تا پنجم اوزان هفتگانه این مسابقات سهمیه حضور درالمپیک را کسب می کنند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران سال گذشته با یک مدال نقره صادق گودرزی و یک مدال برنز سید مراد محمدی به مقام چهارم رقابتهای جهانی رسیده بود.