23 شرکت در صف ورود به فرابورس

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی امید قائمی در پنجمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، رشد بازار سرمایه را طی سال های اخیر تصادی اعلام کرد و افزود: بازار سرمایه نقش خود را در تامین مالی باز کرده است و بخشی از تامین مالی را بر عهده گرفته است.
مدیرعامل فرابورس ایران، بازار سرمایه را یک بازار شفاف عنوان کرد و افزود: فرابورس با گذشت سه سال از فعالیت خود به ارزش بازاری در حدود 22 هزار و 400 میلیارد تومانی رسیده است که 19 هزار و 700 میلیارد تومان آن در اختیار بازار اول و دوم است.
وی حجم معاملات امسال فرابورس را 3 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرد که 1800میلیارد تومان آن در بازار پایه انجام شده است. طی یکسال گذشته 155 هزار نفر در بازار حق تقدم مسکن اوراق خریداری کرده اند.
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