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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۸

امیدقائمی خبرداد:

23 شرکت در صف ورود به فرابورس

23 شرکت در صف ورود به فرابورس

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه 23 شرکت در حال ورود به فرابورس هستند، گفت: طی یکسال گذشته 155 هزار نفر در بازار حق تقدم مسکن اوراق خریداری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی امید قائمی در پنجمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، رشد بازار سرمایه را طی سال های اخیر تصادی اعلام کرد و افزود: بازار سرمایه نقش خود را در تامین مالی باز کرده است و بخشی از تامین مالی را بر عهده گرفته است.

مدیرعامل فرابورس ایران، بازار سرمایه را یک بازار شفاف عنوان کرد و افزود: فرابورس با گذشت سه سال از فعالیت خود به ارزش بازاری در حدود 22 هزار و 400 میلیارد تومانی رسیده است که 19 هزار و 700 میلیارد تومان آن در اختیار بازار اول و دوم است.

وی حجم معاملات امسال فرابورس را 3 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرد که 1800میلیارد تومان آن در بازار پایه انجام شده است. طی یکسال گذشته 155 هزار نفر در بازار حق تقدم مسکن اوراق خریداری کرده اند.

امید قائمی در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس گفت: 46 شرکت در فرابورس پذیرفته شده اند که از این میان 23 شرکت عرضه شده اند و در حال معامله هستند. 
 
مدیرعامل شرکت فرابورس گفت: بازار سرمایه امروز احتیاج به مخاطبین بیشتری دارد و هنوز نسبت به سیستم بانکی جذب مخاطب کمتری را داشته ایم.
 
وی بر جذب مخاطب در بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: عرضه و تقاضا هم هنوز تکثر کافی را پیدا نکرده است، بازار سرمایه نیاز دارد تا برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران بهترین روش ها را انتخاب کند و با ایجاد تنوع در ابزارهای معاملاتی جوابگوی سلیقه تمامی سهامداران باشد.
کد مطلب 1408822

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