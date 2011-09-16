تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و پنجم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم شوال سال 1432 هجری قمری و شانزدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* مس سرچشمه کرمان - صبای قم، ساعت 18:10، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پرسپولیس تهران - استقلال تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران

* فولاد خوزستان - شهرداری تبریز، ساعت 20، ورزشگاه تختی اهواز

- رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن از امروز در شهر استانبول آغاز می‌شود که حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌رود.

- هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* راه ساری - ارژن شیراز، ساعت 17، سالن سیدرسول حسینی ساری

* میثاق تهران - شهید منصوری قرچک، ساعت 17، سالن شهرداری منطقه 11

* فولاد ماهان اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان

* دبیری تبریز - حفاری خوزستان، ساعت 17، سالن علوم پزشکی تبریز

- در ادامه یازدهمین دوره مسابقات هندبال بانوان قهرمانی جوانان آسیا امروز تیم ایران به مصاف هنک کنگ می‌رود.

- روز سوم از مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در گروه A امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود.

* بنگلادش - فلسطین، ساعت 15:30، ورزشگاه دهوک

* عراق - قطر، ساعت 18:30، ورزشگاه دهوک

- در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تیم ملی ایران امروز به مصاف قطر می‏رود.

- فصل جدید رقابت‌های تکواندو لیگ برتر باشگاه‎‌های کشور امروز طبق برنامه زیر آغاز می‌شود.

هفته نخست:

* مس کرمان - ملی حفاری

* راه و ترابری زنجان - مناطق نفت خیز جنوب

* جوانه - دانشگاه آزاد

* شهرداری بندرعباس - گاز فجر جم

هفته دوم:

* مس کرمان - قوامین ناجا

* راه و ترابری زنجان - گاز فجر جم

* جوانه - شهرداری بندرعباس

* مناطق نفت خیز جنوب - ملی حفاری