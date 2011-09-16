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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: برگزاری هفتاد و یکمین شهرآورد پایتخت در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر و آغاز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و پنجم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم شوال سال 1432 هجری قمری و شانزدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- روز دوم از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* مس سرچشمه کرمان - صبای قم، ساعت 18:10، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پرسپولیس تهران - استقلال تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
* فولاد خوزستان - شهرداری تبریز، ساعت 20، ورزشگاه تختی اهواز

- رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن از امروز در شهر استانبول آغاز می‌شود که حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌رود.

- هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* راه ساری - ارژن شیراز، ساعت 17، سالن سیدرسول حسینی ساری
* میثاق تهران - شهید منصوری قرچک، ساعت 17، سالن شهرداری منطقه 11
* فولاد ماهان اصفهان - پرسپولیس تهران، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان
* دبیری تبریز - حفاری خوزستان، ساعت 17، سالن علوم پزشکی تبریز

- در ادامه یازدهمین دوره مسابقات هندبال بانوان قهرمانی جوانان آسیا امروز تیم ایران به مصاف هنک کنگ می‌رود.

 - روز سوم از مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در گروه A امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود.
* بنگلادش - فلسطین، ساعت 15:30، ورزشگاه دهوک
* عراق - قطر، ساعت 18:30، ورزشگاه دهوک

- در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تیم ملی ایران امروز به مصاف قطر می‏رود.

- فصل جدید رقابت‌های تکواندو لیگ برتر باشگاه‎‌های کشور امروز طبق برنامه زیر آغاز می‌شود.
هفته نخست:
* مس کرمان - ملی حفاری
* راه و ترابری زنجان - مناطق نفت خیز جنوب
* جوانه - دانشگاه آزاد
* شهرداری بندرعباس - گاز فجر جم
هفته دوم:
* مس کرمان - قوامین ناجا
* راه و ترابری زنجان - گاز فجر جم
* جوانه  - شهرداری بندرعباس
* مناطق نفت خیز جنوب - ملی حفاری

کد مطلب 1408823

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