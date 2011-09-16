ساخت بزرگترین شبستان کشور در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در نشستی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، جهت بررسی روند پیشرفت طرح های عمرانی وزارت راه و شهر سازی در قم تشکیل شد، حرم حضرت معصومه(س) را کانون توجه همه شیعیان عالم دانست و اظهار داشت: این کانون نورانی در طول سال پذیرای خیل عظیمی از مشتاقانی است که برای زیارت و بهره مندی از این بارگاه شریف به قم سفر می کنند.



وی با بیان این که هر سال بر تعداد زوار و مسافرین شهر مقدس قم افزوده می شود، تصریح کرد: به دلیل روند رشد و توسعه استان و تلاش برای تأمین بسیاری از زیرساخت ها و نیازهای اقامتی رفاهی از جمله ساخت فرودگاه، این سیر رو به رشد در آینده نیز فزونی خواهد یافت.



موسی پور با تاکید بر لزوم تامین امکانات و زیرساخت های زیارتی قم گفت: به تناسب این حجم افزایش خیل مشتاقان زیارت و سفر به قم، باید توسعه ابنیه و زیرساخت های اطراف حرم مطهر مورد توجه قرار گیرد.



وی یادآور شد: توسعه زیر ساخت های زیارتی قم در سال های اخیر به جد مورد توجه واقع شده و پس از سفر مقام معظم رهبری نیز با تاکید بیشتری استمرار یافته است.

20 هزار متر مربع در اختیار زائران قرار می‌گیرد



استاندار قم طرح توسعه ضلع غربی حرم مطهر را از جمله طرح‌های مهم اجرا شده در راستای تأمین زیرساخت‌های ضروری شهر عنوان کرد و گفت: با تکمیل و بهره برداری از این صحن 20 هزار متر مربعی، ظرفیت بسیار خوبی در اختیار زوار و مجاورین قرار گرفت.



وی همچنین طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این طرح نیز یکی از طرح های مهم در حال اجرا در بخش توسعه آتی حرم محسوب می شود که شامل 50 هزار متر مربع صحن، شبستان، مدرس و مستحدثات جانبی از جمله بزرگ ترین شبستان کشور با 10 هزار متر مربع، است.



تکمیل فاز اول طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر تسریع شود



موسی پور با تاکید بر لزوم تسریع در پیشرفت طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر و سرعت دادن به آزاد سازی و تملک باقیمانده طرح و تعیین تکلیف وضعیت اتصال این صحن به صحن اتابکی گفت: باید فاز اول این طرح تا پایان سال تکمیل و در اختیار زوار و مجاورین قرار گیرد.



وی با اشاره به ساخت و سازهای انجام شده در ضلع شمالی حرم مطهر گفت: سطح اصلی میدان به وسعت 45 هزار متر مربع آماده شده و به زودی رسماً به بهره برداری خواهد رسید.



اعتبار تخصیص یافته برای مقاوم سازی مصلی قم کافی نیست



استاندار قم با اشاره به تخصیص 40 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه مقاوم سازی مصلی قم گفت: این میزان اعتبار برای تکمیل پروژه ناکافی بوده و می بایست منابع بیشتری برای اتمام نهایی طرح تامین شود.



بر پایه این گزارش، در این جلسه معاون عمرانی وزیر راه و شهر سازی نیز گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح توسعه حرم مطهر و مقاوم سازی مصلی قم بیان کرد.



محمد جعفر علیزاده با اشاره به عزم و اهتمام جدی وزارت راه و شهر سازی در پیگیری و سرعت دادن به روند اجرای طرح های عمرانی این وزارتخانه در استان قم، از تلاش ها و پیگیری های مجدانه استاندار قم در رفع موانع طرح های عمرانی قدردانی کرد.

اختصاص 120 میلیارد ریال برای طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س)



وی افزود: در بودجه امسال، 120 میلیارد ریال اعتبار برای طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) پیش بینی شده است که امیدواریم با جذب این اعتبار و تزریق سایر منابع، سرعت این پروژه مهم چشمگیر تر شود.



در پایان این نشست، استاندار قم به همراه اعضای جلسه، از روند اجرای طرح های یاد شده، بازدید کرده و تذکرات و نکات ضروری برای تسریع در اجرای پروژه ها را مورد تاکید قرار دادند.

