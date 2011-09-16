غفلت از انرژی خورشید در کشور /کار تا تولید 250 مگاوات برق ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا ترابیان ظهر پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی بزرگترین پروژه تولید پانل‌های خورشیدی در خاورمیانه که در کیلومتر 10 اتوبان قم تهران برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه در سال 87 مقدمات این کار با استفاده از مشاوره کارشناسان آلمانی فراهم شد اظهار داشت: پس از اجری مطالعات قراردادهایی با طرف آلمانی بسته و تجهیزات مورد نظر طرح خریداری شد.



وی اظهار داشت: در این پروژه در فاز اول بین 50 تا 60 مگاوات برق با استفاده از انرژی نور خورشید تولید خواهد شد که این عدد رقمی خوبی در کشور است.



ترابیان با بیان اینکه در کشورهای اروپایی به طور متوسط میزان آفتاب 2 کیلو وات ساعت است افزود: این میزان در ایران در روز 7 کیلوات در ساعت است اما ما تا کنون از این انرژی پاک غافل بودیم و بهره برداری لازم نکردیم اما کشورهای اروپایی با توجه به اینکه بیشتر روزهای سال در آنجا باران می‌بارد ولی از این امر غافل نشدند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه فعالیت‌های صنعتی سهامدار اصلی این پروژه اظهار داشت: آقای بنا در سالهای دفاع مقدس خدمات خوبی ارائه کرد و بعد از جنگ نیز در عرصه سازندگی همواره پیش قدم بوده است.



مدیر پروژه تولید پنل‌های خورشیدی در قم ادامه داد: ایشان به عنوان صنعتگر نمونه در دو دوره متوالی از دست دو رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرده است و همواره مشتاق است تا در عرصه صنعت کارهای بزرگی انجام دهد.



تولید برق از خورشید نیاز اساسی کشور



ترابیان افزود: طرح استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق از نیازهای اساسی کشور است که برای اولین بار شرکت انرژی خورشید پاک، آقای بنا، آن را مطالعه و به مرحله اجرا در آورده است.



وی با بیان اینکه در سه سال گذشته که تازه با آلمانی‌ها وارد مذاکره شده بودیم شرکت هیوندای کره نیز کار خود را با آلمانی‌ها آغاز کرد افزود: هیوندای کره هم اکنون در حال بهره برداری از این انرژی است اما ما بعد از گذشت سه سال امروز توانستیم کلنگ راه اندازی آن را به زمین بزنیم.



مجموع تابش خورشید بر زمین 10 هزار برابر مجموع انرژی های موجود است



مدیر پروژه تولید پنل‌های خورشیدی در قم در خصوص اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی اظهار داشت: مجموع تابش خورشید بر زمین 10 هزار برابر مجموع انرژی‌هایی است که به طرق مختلف هم اکنون در دنیا تولید می‌شود .



وی عنوان کرد: در این طرح ماده اصلی سیلیس که از دل طبیعت خارج می‌شود و با غنی سازی تولید ویفر می‌کند که این ویفرها بعد از تبدیل به سلول‌های خورشیدی برق تولید می‌کنند.



ترابیان عنوان کرد: تا سال 2020 هزینه تولید برق از خورشید برابر هزینه تولید برق از نیروگاه‌های اتمی خواهد بود و تا 8 سال دیگر تولید انرژی خاصل از خورشید نصف اتم خواهد بود و دیگر برق هسته ای مقرون به صرفه نمی‌باشد.



150 میلیارد تومان برآورد تولید 50 مگاوات برق از خورشید



وی هزینه راه اندازی این طرح را 150 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: بانک صنعت ومعدن به عنوان سرمایه گذار این طرح ما را یاری می‌دهد.



ترابیان گفت: در فاز ول این پروژه50 و در مرحله بعدی تا 250 مگاوات برق از انرژی خورشید تولید خواهد شد که برای این امر 98 هکتار زمین در نظر گرفته شده است که 80 هکتار از آن به عنوان مزرعه انرژی خورشیدی و 18 هکتار نیز برای احداث ساختمان‌ها و تأسیسات می‌باشد.



مدیر پروژه تولید پنل‌های خورشیدی در قم ادامه داد: دیوار کشی از هفته گذشته آغاز شده است و در طی 4 ماه 13 هزار متر مربع محصور خواهد شد.



وی آب مورد نیاز برای احداث این پروژه را 30 لیتر بر ثانیه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 10 لیتر بر ثانیه با پرداخت مبلغ 700 میلیون تومان تهیه شده است و برای انتقال آب از قم به این نقطه سه هزار و 700 متر لوله گذاری خواهد شد.

