به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی موسسه امام خمینی که در سالن همایش های این موسسه برگزار شد در سخنانی با اشاره به نفوذ برخی فرهنگهای غربی در جامعه که دامان برخی طلاب را نیز گرفته است اضافه کرد: طلبه‌ای که تا پاسی از شب پای اینترنت می‌نشیند و مشغول برنامه‌های غیرعلمی آن است و یا مشغول دیدن فیلمهای تلویزیون است و نماز صبحش قضا می‌شود کجا مورد توجه امام زمان است و نور چشم او محسوب می‌شود.



وی با بیان اینکه موج آفات واختلافات خانوادگی به محیطهای مذهبی هم رسیده است تصریح کرد: مهم‌ترین عامل بروز این اختلافات تماشای فیلمهای غیراخلاقی است که باعث می‌شود محبت زن و شوهر از بین برود و اهتمام به مسایل شرعی کم شود زیرا وقتی هرزگی زیاد شد توفیق نیز از انسان صلب می‌شود.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با تاکید بر لزوم خوسازی، تهذیب و تزکیه نفس بیان داشت: این مسایل از کتب درسی بیرون نمی‌آید.



طلاب باید احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند



وی ادامه داد: طلاب باید نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی احساس مسئولیت داشته باشند و دروس خود را به سمت رفع نیازهای جامعه سوق دهند و مهم‌ترین عامل موفقیت در این کار تزکیه نفس و تقوا است زیرااگر ما به مسایل اخلاقی توجه نکنیم پس این همه ایات و روایات به درد چه کسی می‌خورد.



وی با بین اینکه این مسایل در حوزه در حال فراموشی است اضافه کرد: موفقیت ما در امور زندگی مدوین معنویت است و اگر امام خمینی توانست محبود دلهای مردم شود و امروز رهبر معظم انقلاب نیز عظمت و محبوبیت دارد مرهون اخلاق و معنویت است.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ادامه داد: من از اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با این همه مشغله و مسئولیت برنامه‌های عبادی منظم و توجهات قلبی دارند اما ما با اینکه مسئولیتی نداریم عشر این عبادات را هم نداریم خجالت می‌کشم.



وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب از حوزه به علت کم توجهی به فقه حکومتی اظهار داشت: امروز حوزه عظیم با مدارس زیادی داریم و امکانات حوزه هم اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست از این رو تقصیر و قصور ما که عمدتا ناشی از انگیزه‌های مادی است باعث انحراف در جامعه شود مسئول خواهیم بود.



رئیس موسسه امام خمینی گفت: شبهات مختلفی توسط سایت‌ها در فضای جامعه پراکنده است که مشکلاتی ایجاد کرده است البته بخشی از این مشکلات ناشی از این است که ابهام در مسایل فقهی اجتماعی و حکومتی وجود دارد که باید این ابهامات برطرف شود.



دروس خارج به نیازهای روز جامعه بپردازد



وی ادامه داد: الان در حوزه بیش از ۲۰۰ درس خارج فقه برگزار می‌شود اما شاید دو سوم آن به موضوعات فقهی مورد نیاز روز نمی‌پردازند که اگر این کوتاهی‌ها سبب شود که مسئول و مدیری منحرف شود و یا بخواهد از ابهامی در مسئله‌ای فقهی استفاده کند ما در قیامت مسئول خواهیم بود.



وی تاکیدکرد: اگر برخی از انحرافات ناشی از جهل مدیر از مسایل باشد چه کسی مسئول است.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید زیادی بر مسایل فقه حکومتی داشته و دارند و از روحانیت گله کرده‌اند که چرا در این زمینه اهتمام کافی نشده است.



وی بیان داشت: امروز تنها کشوری که به نام امام زمان (عج) در دنیا ایجاد شده است ایران است و درصدد است که راه درست را طی کند و به کمال برسد و چنین کوتاهیهای پذیرفتنی نیست.



عضو مجلس خبرگان رهبری تاکیدکرد: یکی از هنرهای ناشناخته امام این بود که حکومت را بر پایه فقه بنا کرد اما هنوز حتی در گوشه و کنار حوزه نیز زمزمه جدایی حکومت از اسلام به گوش می‌رسد.



هشدار نسبت به گسترش ناهنجاریها



وی نسبت به بروز و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی هشدار داد و گفت: متاسفانه ناهنجاریهای فکری و عملی در جامعه رو به گسترش است و باید این آسیب‌ها را شناسایی کنیم و راه مقابله با آن را نیز یاد بگیریم.



آیت الله مصباح بیان داشت: تنها دانستن اسلام و مطالب علوم اسلامی کافی نیست بلکه باید کیفیت برخورد با اقشار مختلف و آداب و زبان کشورهای دیگر را هم بدانیم تا بتوانیم در تبلیغ موفق باشیم.