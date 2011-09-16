استمداد از خیران برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب در گیلان!

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساخت یک تصفیه خانه فاضلاب واجب تر از یک بیمارستان است چون اگر فاضلاب بصورت اصولی جمع آوری شود، بهداشت ارتقا یافته و بیماری های مردم کاهش می یابد.

وی همچنین فرهنگ سازی با هدف سرمایه گذاری برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب از سوی افراد نیکوکار را امری ضروری دانست و اظهارداشت: تصفیه خانه فاضلاب نقش مهمی در ارتقای بهداشت و سلامت جامعه و مردم دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان گفت: شهر رشت به دلیل نداشتن اختلاف ارتفاع قابل توجه و صاف بودن برای جمع آوری فاضلاب نیاز به احداث ایستگاه های پمپاژ و بالابر متعدد است.

وی با اشاره به اینکه خیلی ازایستگاه های پمپاژ در زمین های محدوده شهری واقع شده و قیمت بالای دارند، افزود: این مسئله از مشکلات اساسی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رشت است که باید با تعامل هرچه سریعتر رفع شود.

روشن روان در ادامه از آغاز عملیات اجرایی مخزن 15 هزار متر مکعبی آب مسکن مهر رشت خبرداد و گفت: هم اکنون این پروژه 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر 176 هکتار از مجموع مساحت سایت مسکن مهر رشت که با هدف تامین زیر ساخت های لازم برای برخی واحد مسکونی متقاضیان واگذار شده نیاز به اجرای خط انتقال آب دارد که این امر با جدیدت از سوی شرکت آب و فاضلاب شهری استان در حال پیگیری است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان یادآورشد: تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر رشت نیز بصورت فاز به فاز اجرا خواهد شد.