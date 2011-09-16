45 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای گیلان سرمایه گذاری شد

محمد علی فرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان اعتبار 23 روستا در شهرستان های فومن، آستانه اشرفیه، لاهیجان و لنگرود در استان گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی همچنین با اشاره به سرمایه گذاری دو هزار و 900 میلیون ریالی برای آبرسانی به چهار روستا در فومن اظهارداشت: برای اجرای این پروژه ها که شامل تامین آب آشامیدنی روستاهای خطیب گوراب، دزدک، ملسکام، سید آباد است با حفر و تجهیز دو حلقه چاه، لوله گذاری شبکه داخلی و خط انتقال به طول 14 هزار متر، 562 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان از آبرسانی به روستاهای آستانه اشرفیه اشاره کرد و گفت: منبع تامین آب چهار روستای لب دریا، لله وجه سر، استخربیجار و پرکاپشت یاورزاده این شهرستان از خطوط آب شهری است که با لوله گذاری به طول 48 هزار متر با اعتباری حدود پنج هزار و 500 میلیون ریال، 682 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی در ادامه از آبرسانی به سه روستای لاهیجان خبرداد و افزود: برای اجرای این پروژه ها که شامل تامین آب آشامیدنی روستاهای ارباستان، متعلق محله، شیرجوپشت پائین است، محل تامین آب این مناطق چاه های فلمن حفر شده در منطقه کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بوده و 12 هزار متر لوله گذاری نیز انجام شده است.

فرامینی گفت: این پروژه با اعتبار افزون بر شش میلیارد ریال به اجرا درآمد که 420 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی همچنین از آبرسانی به 12 روستای شهرستان لنگرود اشاره کرد و اظهارداشت: این پروژه از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور به استان گیلان است.

مدیرعامل آبفاراستان یادآورشد: برای اجرای این پروژه بیش از 123 هزار متر لوله گذاری، بهسازی دو دهنه چشمه، ساخت مخزن 30 مترمکعبی و اجرای 17 مورد روگذر و زیرگذر انجام گرفت و با اعتباری افزون بر 31 میلیارد ریال، دو هزار و 807 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.