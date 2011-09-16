تاخیر در اجرای طرح ضربتی افزایش تولید گاز پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید گاز در سکوی فاز یک میدان پارس جنوبی قرار بود تا شهریور ماه امسال در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



پیش بینی می شد تا شهریور ماه سالجاری، با راه اندازی این طرح ظرفیت تولید گاز در سکوی فاز یک این میدان مشترک گازی با قطر با افزایشی 25 درصدی به یک میلیارد فوت مکعب در روز یرسد.



روح الله ضیغمی سرپرست فاز یک پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس درباره آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی این پروژه گازی با بیان اینکه مهر ماه امسال ظرفیت سکوی شماره یک فاز یک پارس جنوبی با بیش از 25 درصد افزایش می یابد، گفت: عملیات اجرایی پروژه افزایش ظرفیت سکوهای فاز یک پارس جنوبی تا پایان شهریور به اتمام می رسد.



این مقام مسئول با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا مهر ماه امسال گاز این طرح افزایش تولید پارس جنوبی وارد مدار تولید کشور شود، تصریح کرد: پروژه اجرای طرح افزایش ظرفیت گازی سکوی فاز یک پارس جنوبی برای نخستین بار در کشور توسط پیمانکاران داخلی انجام می شود



وی با یادآوری اینکه در حال حاضر تمامی فعالیتهای طراحی تفصیلی (Detail Design) و مهندسی خرید پروژه به پایان رسیده است، اظهار داشت: تامین کالا و تجهیزات به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای پروژه انجام شده است.



ضیغمی در خصوص عملیات نصب تجهیزات پروژه افزایش ظرفیت سکو فاز یک پارس جنوبی در خلیج فارس، بیان کرد: عملیات نصب تجهیزات در دریا از ابتدای تیر ماه سالجاری به مدت 90 روز آغاز شد.



به گفته وی هم اکنون نصب تجهیزات جدید به پایان رسیده است و درحال حاضر فعالیت های مربوط به نصب تجهیزات برقی و ابزاردقیق در حال اجرا است.



به گزارش مهر، در حال حاضر خوراک پالایشگاه اول (فاز یک) میدان پارس جنوبی توسط 12 چاه 2 سکوی این فاز در خلیج فارس تامین می شود.



طرح توسعه فاز یک میدان مشترک پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ٢٥میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، ٤٠ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی و ٢٠٠ تن‌ گوگرد با سرمایه گذاری 780 میلیون دلار در سال 1383 به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفته بود.